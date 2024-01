Philosophie : les éditions Ancrages lancent leurs premiers titres en mai 2024  

Ce 23 janvier 2024, Penguin Random House a révélé la conclusion d'un accord de distribution et de vente pluriannuel avec Wattpad Webtoon (WW). Ce partenariat englobe la vente et la distribution en format imprimé de la totalité des publications récentes et antérieures de WW, incluant Wattpad Books, W by Wattpad Books, Frayed Pages x Wattpad Books et les romans graphiques de Webtoon Unscrolled.