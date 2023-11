La littérature russe a la côte chez les bandits

UkraineUnderAttack - L'Ukraine résiste, mais le conflit s'enlise. Et, avec les mois qui passent, le risque que la situation se banalise devient de plus en plus concret. Installée à New York, la librairie Arthur Fournier et d'autres partenaires se mobilisent pour une vente aux enchères adressées aux bibliophiles du monde entier, et font appel aux bonnes volontés.