Chez Editis, les grandes manoeuvres ont commencé

Sofia Bengana, directrice des Presses de la Cité, prend la responsabilité des éditions Belfond, Bouquins, Le bruit du monde, Les Presses de la Cité, Plon et Récamier.

Sophie Charnavel, directrice de Robert Laffont, gérera désormais les éditions Fleuve, Perrin et Robert Laffont.

Jean Le Gall, directeur du cherche midi, de Séguier et Sonatine, sera en charge des éditions du cherche midi, Seghers, Séguier, Sonatine, Télémaque et du département Partenariats.

En outre, Jean-Luc Barré a été désigné président des éditions Plon et continue sa fonction de directeur de la collection Bouquins. Sophie Berlin rejoint le groupe en tant que directrice des éditions Plon.

Benoît Yvert, directeur des éditions Perrin, est nommé conseiller spécial pour la littérature auprès de la présidence et de la direction générale d'Editis.

Jean-Luc Barré est historien et écrivain. En 1980, il intègre les éditions Plon où il fait ses débuts d’éditeur. Il mène parallèlement des activités politiques et journalistiques. Producteur à France Culture de 1988 à 1995, il fonde la collection Témoignages pour l’Histoire chez Fayard en 2003. Il devient en 2008 directeur de la collection Bouquins et éditeur de non-fiction aux éditions Robert Laffont. Il dirige depuis 2020 les éditions Bouquins. Il a reçu en 2023 le prix Renaudot essai pour sa biographie De Gaulle, une vie (Grasset).



Sofia Bengana est juriste de formation, avocate spécialisée en droit de l’audiovisuel, elle a fait une grande partie de sa carrière dans les médias. Dans le groupe RTL, tout d’abord. Puis au sein du Groupe Figaro où elle a été éditrice de tous les titres du groupe (Le Figaro, Le Figaro Magazine, Madame Figaro…) ainsi que du site internet. En 2018, elle a rejoint Editis comme présidente de Place des éditeurs. Elle est depuis 2020 directrice des Presses de la Cité.

Agrégée de lettres modernes, Sophie Berlin entre en 1990 chez Flammarion où elle est formée par l’éditrice Françoise Verny, puis au sein des éditions Odile Jacob qu’elle rejoint en 1996. De retour chez Flammarion, elle y dirige les collections des classiques de poche avant d’être nommée à la tête du département des sciences humaines, où elle développe l'histoire et les sciences et publie personnellement des essais (Elisabeth Badinter, Dominique Meda, Pierre Manent, Emmanuelle Loyer, Benoît Peeters, Christopher Clark) et des documents (Sœur Emmanuelle, Bill Gates, Frédéric Martel, Jérôme Kerviel, Gérard Jugnot...). En 2018, elle se voit confier la direction des éditions Autrement puis celle du département des Beaux-Arts. En 2020, elle est nommée secrétaire général édition dans cette même maison.



Diplômée de l'EHESS, Sophie Charnavel entre chez Stock comme éditrice, puis devient directrice littéraire chez Flammarion avant d'occuper le poste de directrice éditoriale des éditions Fayard, Pauvert Mazarine, Mille et une nuits. Elle a ensuite occupé la fonction de directrice déléguée des éditions Plon et Presses de la Renaissance. Elle a reçu comme éditrice le Grand Prix du roman de l'Académie française pour L'été des quatre rois de Camille Pascal, le prix de Flore pour La Grâce de Thibault de Montaigu, le prix des Deux Magots pour Châteaux de Sable de Louis-Henri de la Rochefoucauld, et le prix Médicis Essai pour Proust, roman familial de Laure Murat. Elle est directrice des éditions Robert Laffont depuis 2018.

Jean Le Gall a été avocat, spécialisé dans la structuration de fonds d’investissement, pendant une dizaine d’années. Il devient éditeur en 2012 en reprenant les éditions Séguier. En 2020, il rejoint le groupe Editis où il se voit confier la direction du cherche midi, puis, en 2022, celle de Sonatine. Il est l’auteur de quatre romans, parus notamment aux éditions Robert Laffont.

Benoît Yvert est historien et éditeur. Il dirige les éditions Perrin depuis 2009 après avoir été notamment conseiller au ministère des Affaires Etrangères, de l’Intérieur puis à Matignon (2002-2005) ; enfin directeur du livre et de la lecture et Président du Centre National du Livre (2005-2009). Il a écrit ou dirigé plusieurs ouvrages sur l’histoire politique de la France.

