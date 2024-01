Ancré résolument dans la Fantasy, Leha crée Majik sa collection poche

ActuaLitté : Leha Editions aura 7 ans en 2024 : bon anniversaire, pour l'âge de raison. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ?

Jean-Philippe Mocci : Sept ans… de réflexion ? Plus sérieusement, nous sommes assez loin de ce que j’avais initialement imaginé. Pierre Dac disait avec humour : « Les prévisions sont toujours difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. » À la création de Leha, je visais un développement dynamique, alternant romans français et jeux de rôle. Notre trajectoire fut totalement chamboulée par Le Livre des Martyrs de Steven Erikson (trad. Emmanuel Chastellière et Nicolas Merrien). Un pari fou et démesuré à l’échelle d’une maison d’édition qui n’avait même pas un an lors du lancement de cette série de… 10 tomes !

Arriver à son terme en cinq ans comme nous l'avions annoncé fut un chantier colossal. Au-delà du succès éditorial, nous avons gagné la fidélité d’un cercle de lectrices et de lecteurs qui affectionnent comme nous les belles séries de Fantasy « classique » anglo-saxonnes dont Leha est devenu un des principaux éditeurs français indépendants.

Les remerciements, les encouragements, les mots de sympathie reçus quotidiennement des personnes qui nous suivent : je n’avais pas imaginé ces retours et cela m’émeut profondément. Se dire que grâce à notre travail acharné, nous apportons du bonheur, du plaisir, de la réflexion… quelle plus belle récompense ?

2023 fut une année de transition, délicate par définition : quelles tempêtes affrontées ?

Jean-Philippe Mocci : C’est pour Leha une année très importante, car nous avons changé de diffuseur/distributeur pour rejoindre CDE/Sodis (groupe Gallimard). On ne va pas se mentir, les graves problèmes d’organisation révélés par notre ancien diffuseur/distributeur MDS à l’automne 2021 et qui se sont poursuivis en 2022 ont eu de sérieux impacts sur notre activité. Une petite maison d’édition, c’est fragile, et leurs défaillances ont forcément eu des répercussions sur nous. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les conséquences de leurs déficiences et préoccupations de réorganisation interne ont continué de nous porter préjudice en 2023 que ce soit au niveau trésorerie, organisation ou sur le plan de la charge mentale.

Parmi les conséquences de leurs bugs, notre trésorerie s’est retrouvée très tendue, nous avons dû décaler, voire annuler certains projets, bref MDS nous a coûté très cher. J’en suis un peu triste, car nous avions démarré avec eux en 2017 : ils nous ont aidés à prendre une bonne trajectoire durant nos premières années et j’ai pris plaisir à travailler avec certaines personnes de leur équipe. Mais ce qui s’est passé en 2021-2022 tant sur le fond que sur la forme, ainsi que les faibles perspectives concernant l’accompagnement de notre développement, nous a convaincus qu’il était temps de changer de partenaire de diffusion/distribution.

Aux problèmes provoqués par MDS s’ajoute la délicate opération de transfert d’un diffuseur/distributeur à l’autre, ce qui était une première pour nous et n’est pas une mince affaire ! C’est beaucoup de temps, de préoccupation, d’argent, de stress, etc. Bref, je n’aime pas me réjouir du temps qui passe, mais je suis heureux que 2023 soit derrière nous, on peut de nouveau se projeter vers de grandes et belles choses. Bon, tout n’a pas été à jeter non plus en 2023 avec notamment la révélation de John Gwynne au public français avec ses séries Le Livre des Terres Bannies et La Confrérie du Sang (trad. Thomas Bauduret) ! Un véritable engouement totalement justifié pour cet auteur qui s’inscrit dans la lignée des plus grandes plumes de la Fantasy !

Vous avez intégré le CDE pour votre diffusion en 2023 : quels apports ?

Jean-Philippe Mocci : L’accueil du CDE a été à la fois très chaleureux et très professionnel, j’en suis d’autant plus heureux compte tenu de leur niveau d’excellence. Dans mon tour du marché en quête du nouveau diffuseur avec qui poursuivre notre route, je souhaitais une équipe capable de nous apporter un vrai conseil dans notre développement.

Je dois dire que le CDE dépasse mes attentes à ce niveau, ils nous ont apporté un niveau de service et d’accompagnement que je n’imaginais pas possible ! Ces apports concernent aussi bien le travail sur la stratégie éditoriale que la promotion de notre fonds, la relation avec les libraires et les GSS, les outils de suivi ou bien sûr le lancement de notre collection poche Majik. Sur ce dernier point en particulier, je remercie chaleureusement toute l’équipe du CDE pour son accompagnement et son investissement en temps tout au long de l’année 2023 !

Le premier trimestre 2024 marquera la création de Majik collection poche : comment cela s'intègre-t-il dans le projet éditorial de Leha ?

Jean-Philippe Mocci : L’idée d’avoir notre propre collection poche me trotte dans la tête depuis le lancement de Leha. Fondamentalement je me disais que, compte tenu de l’énorme travail initial réalisé pour lancer des livres en grand format, en particulier avec des enjeux aussi lourds que des séries traduites, il serait peut-être judicieux de pouvoir les proposer ensuite nous-mêmes dans un format plus petit pour toucher un public différent et ainsi élargir notre lectorat. Et aussi maîtriser quels titres nous pourrions sortir, à quel rythme par rapport à nos grands formats, etc.

Très tôt puis régulièrement j’en ai parlé à mon ancien diffuseur, sans avoir de retour satisfaisant. Ce manque d’enthousiasme de leur part m’a conduit à céder les droits du Livre des Martyrs de Steven Erikson et du Cycle d’Alamänder d’Alexis Flamand en 2020 au Livre de Poche, façon aussi pour Leha de confirmer son entrée parmi les éditeurs « reconnus ». Depuis lors, je n’ai plus cédé aucun de nos droits, malgré les sollicitations très régulières et financièrement intéressantes, du moins à court terme.

Côté éditorial, nous visons une douzaine de sorties par an, en puisant dans un premier temps dans notre catalogue international et français, puis en s’ouvrant progressivement à des livres extérieurs à nos parutions grand format.

Concrètement, cela se traduit par un lancement avec des titres tels que Malice de John Gwynne (premier tome de la tétralogie Le Livre des Terres Bannies, traduction Thomas Bauduret), Three Dark Crowns de Kendare Blake (également un premier tome de sa tétralogie éponyme, traduction Hermine Hémon), La Promesse du Sang de Brian McClellan (premier volume la Trilogie des Poudremages, traduction Thomas Bauduret), Inkarmations de Pierre Bordage et Cathédrale de Hermine Lefebvre. Trois auteurs internationaux de premier ordre, un des plus grands auteurs français d’imaginaire et une jeune autrice française très talentueuse : que du beau monde !

En tant qu'éditeur de fantasy, la mouvance de la “romantasy” ne vous a certainement pas échappé : qu’en pensez-vous ?

Jean-Philippe Mocci : Leha assume son statut d’éditeur de Fantasy « classique », c’est un genre que nous aimons, qui évolue et s’inscrit dans la durée. Et que nous sommes fiers d’être un des rares aujourd’hui à défendre aussi clairement. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir publié Three Dark Crowns de Kendare Blake ou Angel Mage de Garth Nix en Young Adult (traduction Annaïg Houesnard), qui sont moins « classiques » sans pour autant être de la romantasy.

Quand j’observe tant d’éditeurs s’engouffrer massivement depuis quelque temps sur ce genre d’univers, j’ai plutôt tendance à voir des clignotants rouges s’allumer : baisse de la qualité des textes en vue, droits d’acquisition qui explosent, concurrence exacerbée à la sortie… bref des effets de mode qu’on a déjà connus et qui reviennent à intervalles réguliers (on reparle de la bit-lit ?). Cela n’empêche pas qu’il y a de bons titres en romantasy, mais l’affluence des éditeurs est telle qu’il serait illusoire pour Leha de chercher à les concurrencer.

Après, si un titre sembler coller à notre ligne et a du potentiel, pourquoi pas, mais ce n’est pas une obsession…

Au final, j’ai envie de dire : lectrices et lecteurs de la grande et belle Fantasy « classique », vous aimez David Gemmell, George Martin, Robin Hobb, Robert Jordan, Andrzej Sapkowski,… venez chez Leha, vous trouverez votre bonheur ! Avec John Gwynne, Brian McClellan, Steven Erikson, James Islington, Ian Cameron Esslemont… vous découvrirez la Fantasy anglo-saxonne de qualité comme nous l’aimons : épique, héroïque, alliant classique et traitement moderne, thèmes de fond et divertissement.

À quoi doit-on s'attendre pour 2024 ?

Jean-Philippe Mocci : Vous l’aurez compris, notre projet majeur est le lancement de Majik, ce qui dans la vie d’une maison d’édition n’est pas anodin. Côté Fantasy, nous allons notamment conclure deux grandes sagas, Le Livre des Terres Bannies de John Gwynne et la Trilogie de Licanius de James Islington, en poursuivre d’autres telle la Confrérie du Sang de John Gwynne une Fantasy d’inspiration viking dont le premier tome L’Ombre des dieux marche très fort depuis sa parution à la rentrée dernière, avec une première réimpression deux mois après sa sortie malgré un très beau tirage initial.

Et nous prévoyons bien sûr aussi quelques pépites avec nos auteurs français, notamment pour la rentrée littéraire… L’année s’annonce palpitante !

Crédits photo © Leha Editions