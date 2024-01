La Fondation Cultura lance une campagne de sensibilisation autour de la culture

Cette campagne, qui sera largement diffusée en France via le réseau JC Decaux, un partenaire de longue date de la Fondation, ainsi que sur les réseaux sociaux depuis le 4 janvier, vise à mettre en lumière l'importance de la culture dans notre capacité à penser de manière critique et indépendante dans un monde de plus en plus numérique.

Elle met en avant les risques liés à la désinformation, comme les fake news et les deepfakes, soulignant que sans une solide éducation culturelle, les jeunes, en particulier, sont vulnérables à la manipulation. La campagne soutient l'idée que la culture est un droit pour tous et est essentielle pour développer une pensée autonome et critique.

La fondation Cultura met chaque année en place une campagne en faveur de la culture, avec à chaque fois un angle différent. En 2023 elle était axée sur le manque d'accès aux activités culturelles à la campagne, l'année précédente c'était l'importance de la culture dans le développement d'une société nuancée qui était mise en avant.

Crédits image : Fondation Cultura