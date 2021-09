Une correctrice aux Prud'Hommes pour obtenir la requalification de son emploi

L’Ubérisation dans l’industrie du livre est dénoncée depuis des années : le Collectif des correcteurs précaires a tenté de faire entendre sa voix jusque sous les fenêtres du Syndicat national de l’édition — à l’occasion d’une vibrante manifestation en janvier 2017. Depuis, les négociations interprofessionnelles ont abouti à quelques compromis et autres grincements de dents.

CORRECTEURS: “Nous, les Deliveroo de l'édition”

En décembre 2018, la révision de l’Annexe IV de la convention collective de l’édition finissait par une petite musique façon accords et désaccords, en moins jazzy, pour trois années. « Il y a toujours un risque que l’accord soit détourné, et que l’amélioration de la situation des travailleurs à domicile pousse les entreprises à préférer l’autoentreprise. Nous vérifierons tout cela », assurait Martine Prosper, de la CGT.

L’accord était juridiquement plus contraignant, estimaient les correcteurs — et plus globalement les Travailleurs à Domicile. C’était une époque pré-Covid.

« Salariat déguisé »

Or, la CGT Correcteurs, interrogée par ActuaLitté, pousse le volume, à l’occasion de ce jugement. Selon leurs propos, « Editis est probablement le groupe d’édition qui dévoie le plus le statut d’autoentrepreneur ». Pas de chiffres permettant de comparer les situations dans les autres entreprises, mais un constat : « La coexistence des deux statuts (salarié et « indépendant ») prouve bien que l’autoentrepreneuriat n’y a pas sa place, sinon pour déguiser du salariat. »

Et d’ajouter que dans plusieurs maisons, à travers toute l’édition française, des salariés âgés sont poussés à la retraite, « pour ensuite être remplacés par des autoentrepreneurs. Certaines exigent même de leurs salariés qu’ils prennent le statut d’autoentrepreneur s’ils veulent continuer à travailler — quand elles les paient à la tâche, le chantage n’est pas qu’une menace ».

Manifestement, le cas de cette correctrice serait cependant unique — probablement parce qu’il existe un risque de ne « plus avoir de boulot ailleurs. Le monde de l’édition est un petit monde où les noms circulent, notamment ceux de celles et ceux qui n’acceptent pas la précarité qui s’est durablement installée dans cette branche professionnelle ».

Selon les informations communiquées, Editis emploierait 70 correcteurs en CDI. Pour la CGT, le problème se retrouve, globalement identique : « Ces salariés ne travaillent peut-être que quelques heures par mois, voire parfois aucune, c’est tout le problème aussi du statut salarié de travailleur à domicile, dans lequel l’employeur n’a aucune obligation de fournir du travail. »

Et de conclure : « Dans beaucoup de maisons, les TAD salariés voient leurs volumes de travail diminuer au fil des années, car le boulot est externalisé auprès d’autoentrepreneurs, travailleurs encore plus précaires ! »

La CGT Livre appelle pour sa part ses membres et les sympathisants à se retrouver ce 16 septembre devant le Conseil des Prud’hommes. Non sans souligner : « L’autoentrepreneuriat fait des ravages, il précarise à outrance, fragilise les statuts salariés et, à terme, menace même les métiers. Car qui voudra se former à la correction s’il n’a comme perspective qu’un statut de faux indépendant, mais vrai précaire, celui d’un travailleur payé à la tâche, éjectable à tout moment sans indemnité, sans la protection du Code du travail et des accords collectifs, sans représentation syndicale officielle ? »

Sollicité, le groupe Editis n'a pas souhaité faire de commentaires.