Absent chez Dumas : mais d'où vient le mousquetaire noir du film Milady ?

La fiction originelle d’Alexandre Dumas se trouve modernisée par la caméra du réalisateur, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Sorti en avril 2023, le premier film aligne plus de 3,3 millions d'entrées et plus encore à travers les plateformes de streaming : le succès est au rendez-vous. Conçus comme un diptyque, D’Artagnan et Milady avaient d’ailleurs été tournés simultanément, pour être par la suite découpés en deux opus.

La rédaction du scénario s'opéra durant le confinement de mars à mai 2020, et les huit mois de tournages débutèrent en août 2021, à travers la France. Martin Bourboulon le précise dans le dossier de presse : « Très vite, est venue l’idée de scinder la narration en deux volets, D’Artagnan et Milady, et de lier les deux récits dans une temporalité. »

Le travail des scénaristes Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelilière est unanimement salué par les acteurs. Or, au moment de la recherche des décors, seul le premier scénario était achevé, « le deuxième encore en écriture », assurait Dimitri Rassam dans un entretien au CNC.

Hannibal

À l’époque de la promotion du premier volet, personne n’évoque le personnage baptisé Hannibal, qu’incarne Ralph Amoussou dans cette suite. Ce dernier tire ses origines d’une figure historique : un prince ivoirien, Aniaba, né en 1672, arrivé en France à l’âge de 15 ans, devenu filleul de Louis XIV lors de son baptême assuré par l’écrivain et évêque Bossuet. Courtisan à Versailles, il est un temps versé dans la cavalerie du roi, avant de repartir en Côté d’Ivoire en 1701.

Un roman anonyme de 1740 avait raconté son existence, Histoire de Louis Anniaba : Roi d’Essenie en Afrique sur la Cote de Guinée – ouvrage tombé dans l’oubli jusqu’à sa réédition universitaire en 2000 (Université of Exeter Press). Découvrant en Côte d’Ivoire cette aventure, l’écrivain Frédéric Couderc, auteur habitué à l’Afrique, publia en avril 2003 Prince Ébène, aux Presses de la Renaissance.

On trouve dans les remerciements quantité de sources disponibles alors : outre le roman de 1740 (voir sur Google Books), des récits de voyageurs en Assinie regroupés par un certain Paul Roussier en 1935, ainsi qu’un texte biographique de 1975 publié à Abidjan, signé d’une historienne et femme politique historienne Ivoirienne : Henriette Diabaté.

Le succès du roman de Frédéric Couderc lance des formules comme « premier officier noir de l’armée française » ou « mousquetaire noir », mais, étrangement, aucune mention au travail du romancier ne figure dans la présentation du nouveau film, Milady. Un oubli ?

Mousquetaire, mon semblable, mon frère

Premier problème : ni le texte de 1740 ni les autres autres sources ne font d’Aniaba un « mousquetaire noir », et les documents ne semblent pas en faire clairement état avant Prince Ébène. C’est Le Mercure Galant qui, en 1701, révèle le premier aux Parisiens l’existence d’Aniaba dans l’article Un Roi nègre à Paris.

Les détails donnés par le journal furent confirmés et complétés par la plume de Claude Chastelain, chanoine de Notre-Dame, dans une lettre adressée à M. Grandet, directeur du séminaire et curé de Sainte-Croix à Angers : « Le Roy, qui l’avoit tenu et nommé Louis, le mit ensuite dans les mousquetaires, luy assigna une pension de douze mille francs, qui luy a toujours été payée. Il fut ensuite capitaine de cavalerie et connut un de mes frères en Haynaut. »

À partir de ce témoignage direct, il est établi qu'Aniaba se trouve bien officier en Picardie, mousquetaire ou capitaine de cavalerie. Au fil de l’Histoire, ces éléments sont repris, mais pour la première fois avec Prince Ébène, Aniaba est décrit sur le champ de bataille en mousquetaire – l’éditeur l'avait d’ailleurs représenté dès la couverture sous les traits d’un fier compagnon de d’Artagnan et passe commande à l’illustrateur Alexis Lemoine.

Jusqu’alors, on le voyait plutôt sous l’allure d’un prince africain en habit traditionnel plus ou moins perdu à Versailles. Désormais, comme un clin d’oeil à Dumas, le héros appartient à la compagnie du fameux d’Artagnan : pas tout à fait ce que propose le film, mais on commence à sourire de ces connexions.

“Prince Ebène” de Frédéric Couderc, pp.103-104

Mon nom est Ben... Ebène...

Car le plus amusant suit : Chapter 2 avait contacté le 17 septembre 2020 le groupe Editis après avoir découvert un article de Libération, remontant à l’été 2003, Prince noir et Roi Soleil, qui évoquait le roman de Frédéric Couderc. La structure souhaitait savoir si « les droits d’adaptation audiovisuelle du roman de Frédéric Couderc “Prince Ebène” sont disponibles ».

Le temps du cinéma est toujours long : le premier contrat pour une adaptation n’interviendra qu’en avril 2021. Dimitri Rassam propose alors une adaptation en série télévisée « librement inspirée de Prince Ébène », si librement qu’elle se déroule à l’époque des Trois Mousquetaires, pour une série intitulée Black Musketeer. L’option est posée pour 18 mois, avec un renouvellement de 12 mois — avec différentes modalités assez classiques.

Rien, donc, concernant Milady, et pourtant : dans cette suite, Hannibal se présente clairement : « Idriss Aniba, prince d’Assinie… Mais mes amis m’appellent Hannibal. Enchanté », lance-t-il dans le scénario à Aramis, avant de récidiver dans le registre mousquetaire noir lors du siège de La Rochelle : « Appelez-moi Prince, c’est ainsi que m’appelle mon parrain, Louis, Roi de France. » Il manque « ébène », on y serait presque…

Prière de se (mousque)taire ?

Lors d’une rencontre en juin 2021, le producteur aurait réfuté tout apport de Prince Ebène dans le scénario de Milady. Pas question de relier le roman à la suite de D’Artagnan, alors même que le personnage y est bien intégré. Le contrat d’adaptation pour la série ne sera pourtant signé qu’en juin 2022. Et le 21 octobre 2022, Pathé et Chapter 2 officialisent le spin-off Black Musketeer, ainsi que Milady Origins, dont la diffusion est prévue sur Disney+.

Pourtant, le producteur évoquait déjà ces suites en décembre 2020, sans trop en dévoiler. Mais depuis leur présentation, jamais le nom du romancier n’est associé au projet. Le scénario dévoilé alors pour Milady contenait-il déjà l’apparition d’Aniaba ? Oui, apprend-on.

Dans la presse, Black Musketeer est présenté comme un spin-off du personnage d’Hannibal dans Milady. Cependant, on s’interroge sur la manière dont le tournage s’est déroulé avec Ralph Amoussou : de fait, pour la série, un casting a été lancé avant l’été pour trouver... un nouvel acteur noir. Celui de Milady n'aurait pas convenu ? Pour les besoins d'un spin-off, sauf désaccord entre les parties, l'acteur du film reprend son rôle, d'ordinaire.

On vante alors l’univers de Dumas : le show runner Thomas Mansuy fait de même en novembre 2023 lors d’un passage sur France Info : il déroule la biographie d’Aniaba mise à jour par Frédéric Couderc, sans un mot sur Prince Ébène. Doit-on s’étonner de la suite ?

Prochainement, dans les salles...

D'autant qu'entre novembre 2023 et ce 13 décembre 2023, a appris ActuaLitté, les choses se sont précipitées. Editis avertit l’écrivain que la production renonce à son option : plus de contrat. Le producteur aurait assuré que Disney renonçait à la série — contredisant les propos de son show runner — et dans le même temps, l’écriture du scénario s’éloignerait complètement du récit de Prince Ébène.

Jusqu’à ce dernier retournement de situation, sur TF1. Le réalisateur Martin Bourboulon explique son intérêt pour Aniaba, filleul de Louis XIV : « La modernité a toujours sa place quand les choses sont justifiées. On ne voulait pas fabriquer des choses fausses. Mais quand on s’aperçoit qu’un homme noir a fait partie du camp des mousquetaires, pourquoi ne pas le faire exister ? »

Mais qui, avant Frédéric Couderc, avait imaginé ce fameux homme, noir et mousquetaire, détournant ainsi le personnage historique de son trajet véritable. Sans son roman, comment Hannibal aurait-il vu le jour dans le Milady qu'a produit Dimitri Rassam ?

C'est que le domaine public appartient à chacun, répondra-t-on...

Crédits photo © Julie Panié