À Gaza, le livre et la culture pris dans les rouages du conflit

L'Autorité palestinienne, qui assure l'administration de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, publie un document qui revient sur les affrontements qui ont suivi l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. Cette dernière a déclenché une riposte militaire israélienne, dont l'objectif revendiqué est la destruction du mouvement nationaliste islamiste.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, environ 18.000 personnes seraient décédées suite aux bombardements et aux affrontements dans la bande de Gaza, dont des femmes et des enfants. Les deux belligérants se rejettent régulièrement la responsabilité des destructions, sur fond de situation « apocalyptique » pour le territoire, selon l'expression de Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

28 « martyrs »

Le ministère de la Culture de l'Autorité palestinienne rend d'abord hommage, dans son document, aux « martyrs du secteur culturel », tués lors des bombardements ou affrontements. Parmi eux, l'écrivain et journaliste Mustafa Al-Sawwaf, les auteurs Abdullah Al-Aqad, Abdul Karim Hashash, Said Al-Dahshan, Yusuf Dawas, l'autrice Heba Abu Nada, et les poètes Omar Abu Shaweesh, Shahadah Al-Buhbahan et Nour al-Din Hajjaj.

À ce bilan s'ajoute le décès du poète Refaat Alareer, mort il y a quelques jours au cours d'un bombardement de la ville de Gaza.

Le rapport de l'Autorité palestinienne fait, à chaque fois, apparaitre une photographie et une courte biographie des disparus, en précisant la date de leur « martyr ».

Selon Atef Abu Saif, le ministre de la Culture, « [m]algré les difficultés pour obtenir une information précise et complète sur les pertes des Palestiniens dans la bande de Gaza, ce rapport tente d'établir un bilan des éléments auxquels nous avons eu accès ».

Des institutions démolies

Le document évoque également la situation des maisons d'édition et des bibliothèques, établissant le bilan des destructions à 9 entités touchées. Une confusion semble toutefois perdurer entre les bibliothèques et les librairies, puisque la célèbre librairie Samir Mansour, qui avait rouvert ses portes en 2022, est catégorisée comme une bibliothèque.

Selon le ministère de la Culture, les archives centrales de Gaza ont été visées par des frappes israéliennes, ainsi que la bibliothèque centrale de la ville, deux services situés dans les infrastructures de la municipalité.

Fin novembre, celle-ci avait largement communiqué sur la destruction du centre culturel Rashad Shawa, qualifiée de stratégie pour « répandre l'ignorance dans la société ».

Photographie : illustration, duncan cumming, CC BY-NC 2.0