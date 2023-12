À court d'argent, la Maison des écrivains et de la littérature s'alarme

« Il nous reste à peine 30.000 € sur le compte », évalue la directrice de la Maison des écrivains et de la littérature, Sylvie Gouttebaron. Depuis quelques années, l'institution attire régulièrement l'attention sur ses finances, déplorant une baisse de ses subventions.

En mars 2021, un manifeste tentait ainsi de mobiliser, prévenant : « La Maison des écrivains est menacée parce que la littérature est menacée. » Quelques mois plus tard, une lettre ouverte au président de la République suivait, mais, début 2022, la gestion et l'encadrement de la Mél étaient à leur tour sévèrement critiqués.

La trac de la Drac

En 2018, alors que le mandat de Françoise Nyssen au ministère de la Culture touche à sa fin, la Maison des écrivains et de la littérature quitte le giron du Centre national du livre, qui lui versait une subvention à hauteur de 714.000 € au maximum, réduite année après année jusqu'à atteindre 550.000 € en 2017.

À compter de 2019, une convention triennale est signée avec la direction des affaires culturelles d'Île-de-France, pour une subvention stabilisée autour de 400.000 €, « la plus importante allouée par la DRAC à une association au titre de la politique du livre », nous précisait l'autorité déconcentrée du ministère de la Culture en 2022.

Pour combler l'écart, la Mél est invitée à se rapprocher des autres directions régionales des affaires culturelles, afin d'obtenir des subventions complémentaires. « Seule la Drac Aquitaine a versé 10.000 € en 2020 », indique Sylvie Gouttebaron en précisant que la Mél mène des actions ailleurs qu'en Île-de-France. « Nous avons fait toutes les réunions nécessaires, mais nous arrivions comme un cheveu sur la soupe, parce que les territoires ont déjà développé leur propre activité, nous ne pouvons pas débarquer si facilement. Et nous n'avons pas été accompagnés au plus haut niveau dans cette transition », souligne encore la directrice.

Face aux difficultés de l'association, le ministère de la Culture apporte alors 100.000 € de subvention sur la durée de la convention triennale, arrivée à son terme début 2023. « À ce moment-là, nous apprenons que nous allons recevoir 500.000 € », raconte Sylvie Gouttebaron. « Un arrêté de la Drac IdF est publié, pour une subvention à hauteur de 400.000 €, tandis que les 100.000 € du ministère sont provisionnés. »

Selon la directrice de la Mél, seuls 245.000 € sont versés par la Drac IdF, et les 155.000 restants ne le seront qu'après de nombreuses relances. Quant aux 100.000 € du ministère de la Culture, malgré une convention 2023 signée la semaine dernière, ils n'auraient toujours pas été reçus.

Le ministère de la Culture a évoqué une subvention de 350.000 € pour 2024, lors d'une réunion organisée le 5 décembre dernier, laquelle serait versée par la Drac IdF. Nous avons joint la Drac IdF, qui nous a redirigés vers le ministère de la Culture, lequel n'a pas donné suite à nos questions.

Un audit sans suite

Après deux licenciements économiques effectués en 2022, la Maison des écrivains et de la littérature compte à présent 8 salariés dans ses effectifs, dont une personne en arrêt maladie. « Trois des salaires sont totalement couverts par les actions que nous menons avec la région Île-de-France, et la subvention de la Drac couvre les cinq autres », détaille Sylvie Gouttebaron.

La direction de la Mél a été contrainte de revoir le nombre d'actions à la baisse, sans pour autant délaisser les programmes liés à l'éducation artistique et culturelle, dans un contexte de mise en place du Pass Culture. « Mais le retard pris dans l'annonce de la subvention a aussi retardé la prise de contact avec l'Éducation nationale », pointe-t-on. Et la crainte se profile d'un désengagement des autres financeurs (dont la Fondation Jan Michalski), en l'absence du ministère de la Culture.

Quant à la gestion critiquée de la Mél, la Drac IdF s'y était intéressée dans le cadre de la convention triennale, avec des objectifs clairs : « Il s’agissait d’auditer le modèle économique de l’association, porté par une gouvernance qui la met régulièrement en risque de cessation de paiement et fragilise une équipe de chargés de mission reconnus pour leur professionnalisme », résumait la Drac.

D'après la direction de la Mél, la Drac avait confié la réalisation du programme de l'audit à l'association elle-même, mais n'a pas donné suite. De mars à juin 2022, deux inspecteurs généraux des affaires culturelles se sont penchés sur la situation de la Maison, en visant plutôt sa gouvernance. Les conclusions auraient été transmises à Rima Abdul Malak, mais la direction de la Mél « n'en a pas eu connaissance à ce jour ».

La présidence de la Mél est désormais confiée à Julien Cendres, membre du conseil d'administration, lequel compte 12 écrivains et « se réunit très régulièrement ». « Pourquoi vouloir mettre un terme à l'engagement de nombreux écrivains (et de nombreux partenaires institutionnels, associatifs, etc.) en faveur de la lecture quand celle-ci a été déclarée “grande cause nationale” par le président de la République ? Et comment ne pas dénoncer cette forfaiture ? », dénonce-t-il dans un texte envoyé aux médias.

Des questions laissées sans réponses, pour l'instant, par la rue de Valois...

Photographie : illustration, FuFu Wolf, CC BY 2.0