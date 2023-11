Radiographie de l'édition italienne en 2023

Ce voyage commence avec deux nouveaux projets qui témoignent du succès du « giallo » (nom du genre policier en Italie). Il s’agit de la création d’une nouvelle structure éditoriale, ainsi que d’une nouvelle collection au sein d’une maison d’édition prestigieuse.

Sette chiavi est une nouvelle maison d'édition entièrement consacrée aux histoires criminelles et au roman policier. Elle voit le jour à Viterbe (Latium), au sein du groupe Utterson Publishing (Alter Ego, Tetra-, Augh !). Sa direction est confiée à l'écrivain et éditeur Diego Di Dio. Elle accueille deux collections : Zeiss, consacrée aux romans d'auteurs italiens comme étrangers, et Passepartout, qui publiera des nouvelles ou des œuvres courtes signées par des plumes italiennes.

Du crime à l’horreur

Einaudi Stile Libero, branche de la maison Einaudi, a fondé en 2023 Criminals’, une nouvelle collection exclusivement numérique, qui recueille des histoires vraies, fortes et parfois crues, racontées via des textes brefs et dynamiques : chroniques, reportages, biographies, comptes-rendus de procès, nouvelles et romans courts ne dépassant pas 100 pages.

Une initiative similaire, qui concerne cette fois les histoires d’horreurs, a débouché sur la création de Dark, la nouvelle collection de thrillers des éditions Il Battello a Vapore (Piemme), qui comprend des récits glaçants et pleins de suspense pour inviter les jeunes à la lecture. Parmi les premiers titres publiés on trouve La porta viola de Paola Barbato, autrice et scénariste de bandes dessinées très populaire en Italie.

"Lancer des auteurs inexplorés"

Deux nouvelles maisons d'édition encore, Ventanas et Ago, qui visent à renouveler le panorama de la fiction publiée en Italie. La première a été fondée par Laura Putti avec l’objectif de « lancer des livres et des auteurs inexplorés sur la scène éditoriale italienne ». Seront proposées des nouveautés d'Amérique latine, de France et d'Italie autant que des classiques du passé. Ventanas s’articule en trois collections différentes selon la langue de référence : Palabras, pour l’espagnol ; Paroles, pour le français ; et Parole pour la non-fiction italienne.

Ago Edizioni est lui un éditeur indépendant qui, parti du constat que certains chefs-d'œuvre de la littérature mondiale sont aujourd'hui introuvables en Italie (parce qu'ils n'y ont jamais été édités), publie des livres de fiction du patrimoine littéraire du XXe siècle. L’objectif est aussi de remettre en circulation certains textes publiés au siècle dernier pour les faire participer au débat culturel contemporain.

Les lecteurs italiens pourront ainsi découvrir I condannati dell'Escambray de Norberto Fuentes (trad. Sara Gonsalez), sur un dissident du régime cubain contraint à l'exil aux États-Unis en 1993. Ou encore Confession de minuit (trad. Caterina Miracle Bragantini, Confessione di mezzanotte) de l'écrivain et résistant Georges Duhamel, lauréat du prestigieux Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle en 1950.

Quand l’édition rencontre le handicap

Un projet qui croise édition et solidarité, avec la nouvelle maison de Piacenza : [LOW]. Cette initiative découle de la coopérative sociale Officine Gutenberg, une structure qui accompagne depuis plus de quinze ans des personnes dans des secteurs où le handicap est peu représenté, comme ceux de l'édition et de la communication.

Fondée en 2008 avec le journal en ligne PiacenzaSera, la coopérative est spécialisée dans le graphisme et la communication et possède sa propre imprimerie où des employés handicapés sont sollicités pour diverses activités, dont la création de cahiers et de livres artisanaux.

« Des histoires de la périphérie et de la frontière »

Une première structure avait déjà été créée avec les Edizioni Officine Gutenberg, centrées autour du tourisme lent et de la valorisation du territoire et des traditions locales. La coopérative a ensuite décidé d'étendre ses activités avec une maison d'édition opérant à l’échelle nationale. C’est ainsi que le premier texte de [LOW], Muretti a secco du psychiatre Vittorino Andreoli, a été publié.

Giovanni Battista Menzani, directeur des éditions Officine Gutenberg et directeur éditorial de [LOW] explique la vocation de la maison : « Nous avons le désir de revenir aux histoires, même celles qui sont déséquilibrées, asymétriques, radicales, pas très courantes. » Nicoletta Livelli et Sandra Saltarelli, membres du comité éditorial, ajoutent : « Avec notre projet éditorial, nous cherchons à représenter des voix puissantes et courageuses qui racontent des situations marginales, des histoires de la périphérie ou de la frontière ».

La maison publiera des reportages, de la non-fiction ainsi que des romans italiens et étrangers. La collection [LOW] COST sera elle consacrée à l'édition de classiques.

Il Castoro: investir dans la littérature de genre

Outre la création de nouvelles maisons, des collections ont également vu le jour au cours de l'année 2023. C’est le cas, par exemple, de Il Castoro, une maison d'édition jeunesse indépendante, avec un catalogue de plus de 800 titres, qui en 2023 fête ses 30 ans et lance le nouveau Castoro Off : une marque destinée aux adultes et à la littérature de genre.

Le projet prévoit la publication d'une douzaine de titres par an dans les genres et sous-genres de fiction les plus divers : romance, fantasy, horreur et science-fiction… L'objectif est d'identifier de nouvelles voix et de nouvelles formes d'écritures. Le choix du nom « off » vise justement à souligner cette orientation vers des propositions éditoriales alternatives.

Des romans italiens et étrangers seront publiés. Le premier d'entre eux est Stelle e Ottone de Jude Archer, le premier volume de la saga « romantasy » (un croisement entre le fantastique et le romanesque) The Hidden Society : un projet en quatre volumes co-écrit par quatre jeunes autrices italiennes.

Dans la première partie de 2024, deux titres internationaux suivront, qui connaissent déjà un grand succès : le premier, A Study in Drowning d'Ava Reid, best-seller aux États-Unis en quelques semaines seulement. Le second sera Campus Drivers. Supermad de C.S. Quill, une romance qui a connu un grand succès en France.

Des histoires alternatives et explosives

La maison d’édition généraliste romaine Castelvecchi a elle créé une nouvelle collection, avec Raid, dirigée par Mariacarmela Leto. Elle propose de la fiction italienne et étrangère dans une collection qui assume une approche très directe à l’écriture et à ses contenus, guidée par son « dédain pour la périphrase, le jeu rhétorique ». Une dizaine de titres sont prévus pour l’année.

Le premier auteur publié est Guillaume Dustan (Paris, 1965 - 2005), magistrat, écrivain, journaliste et éditeur français. Dans ma chambre (paru initialement chez P.O.L en 1996, traduit sous le titre Nella mia stanza) est présenté comme « une introspection pornographique où le corps jouit et trahit (…) où l'amour est à la fois désiré et redouté, où la mort rôde toujours ».

La nouvelle collection de la maison d'édition Agenzia X, consacrée aux jeunes auteurs italiens, se nomme Fulmicotone. « Fulmicotone » (coton-poudre) est le nom d’un explosif inventé en 1845 par Christian Friedrich Schönbein, un chimiste allemand. Il fut utilisé dans les armes à feu, les tours de magie et les flashs des premiers appareils photo. D'où l’expression italienne « al fulmicotone », qui désigne quelque chose d’explosif et d’intense. La collection s'ouvre avec Nitrito, le premier roman de _t_w_i_g_, l’acronyme de Tobia Wilson Iacconi Gabbriellini.

Les défis du monde actuel à travers des mots-clés

De la non-fiction, enfin, avec la nouvelle collection Bur (Biblioteca Universale Rizzoli) parole Chiave, née de la collaboration avec le magazine Internazionale, qui publie des analyses d'experts et de journalistes internationaux sur des sujets d'actualité.

Chaque volume contient une sélection de reportages approfondis inédits provenant des principaux journaux mondiaux sur un thème clé de l’actualité - de la géopolitique à l'environnement, des droits à l’économie - enrichis de cartes et d’infographies. « Nous avons imaginé une collection de livres divisés en mots clés de notre temps (Guerres, Argent, Climat...), combinant profondeur et esprit synthétique », explique Federica Magro, directrice éditoriale de Bur, Rizzoli Ya, Fabbri Editore et Etas.

Le premier volume publié en mai 2023 est Guerres. Dix conflits qui décident de l'équilibre du monde, avec une introduction du directeur d'Internazionale, Giovanni De Mauro.

Découvrir le monde avec la narrative non fiction

Enfin, un nouveau projet éditorial concerne la maison d'édition Iperborea, spécialisée dans la littérature nordique depuis 1987. Il s'agit de la collection I Corvi (les corbeaux), qui vise à accueillir « des livres de récits non fictionnels du monde entier, en accordant une attention particulière aux voix nouvelles et uniques des auteurs, aux thèmes contemporains et à la qualité de l’écriture ».

La non-fiction caractérise le catalogue et l'identité d'Iperborea. Il suffit de penser aux Anime baltiche de Jan Brokken, à Il libro del mare de Morten Strøksnes, à L'arte di collezionare mosche de Fredrik Sjöberg… C'est précisément le succès de ces titres et du projet The Passager en Italie et à l'étranger, qui a convaincu la maison de donner vie à I Corvi.

Le premier titre, L’uomo con lo scandaglio, a été publié à la fin du mois d’août. L'écrivain suédois Patrik Svensson y raconte la relation entre l'homme et la mer à travers d'événements et de personnages qui se chevauchent au fil des siècles. À partir de 2024, la collection proposera entre six et huit titres par an.

Enfin, la maison d'édition L’ippocampo, spécialisée dans le livre illustré de qualité, célèbre son vingtième anniversaire et, pour l'occasion, revient à ses origines d'éditeur de livres de voyage. « I piccoli atlanti edonisti » sont des volumes photographiques, « élégants et en même temps minimaux et modernes », conçus pour ceux qui préparent un voyage. Les trois premiers volumes sont consacrés à l'Islande, à la Norvège et à Berlin.

Crédits image : Ali Nuredini / unsplash