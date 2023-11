Cyclone BD, festival à La Réunion, inauguré par Rima Abdul Malak

La polémique entourant le voyage d’Anne Hidalgo en Polynésie française aura fait du bruit. Ce voyage, présenté comme officiel par son entourage, a été critiqué par l’opposition municipale de droite pour son caractère potentiellement personnel. Le déclencheur de la controverse a été un article du Canard Enchaîné fin octobre, qui a mis en lumière l’absence d’Hidalgo de Paris pour plusieurs semaines, officiellement pour inspecter les infrastructures pour l’épreuve de surf des Jeux olympiques de 2024 à Tahiti.

Cependant, le voyage comportait également un volet privé, notamment des vacances. L’opposition a critiqué Hidalgo pour ses nombreux voyages, soulignant leur impact écologique et demandant des explications sur les coûts et le programme du voyage.

En réponse, l’entourage d’Hidalgo a défendu le déplacement, affirmant qu’il comprenait des visites officielles de sites olympiques et des rencontres avec des élus locaux. Cependant, Le Parisien a révélé que Hidalgo n’avait pas visité le site olympique de surf à Teahupoo comme prévu, en raison de tensions locales. Son adjoint au sport, Pierre Rabadan, a dû la représenter.

Malgré les justifications, l’opposition continue de critiquer le voyage, le qualifiant de « voyage alibi ». La maire avait répondu en insistant sur la transparence et en affirmant avoir payé de sa poche son billet de retour, tout en défendant les objectifs officiels de son voyage, liés aux Jeux olympiques, à l’urgence climatique et à la Nuit blanche de 2024. (voir sur France Info)

De la BD à La Réunion

Partie ce matin, pour deux jours, Rima Abdul Malak a donc quitté la métropole pour La Réunion. Ici, pas de discipline olympique ni de sportifs et surtout pas de déplacement privé : la ministre entamera sa visite par une série de réunions avec tous les représentants des collectivités locales. Ces rencontres auront lieu dans le cadre d'un conseil local des territoires pour la culture (CLTC), où sera formalisé un pacte linguistique très attendu.

Ce pacte, conclu entre l'État et les collectivités, se concentre sur trois axes principaux : la lutte contre l'illettrisme et la promotion de la maîtrise du français, l'accroissement de la présence du créole réunionnais dans l'espace public, et la création d'un institut public dédié au créole réunionnais, visant à soutenir le développement d'une politique linguistique adaptée au territoire.

« La ministre profitera de ce déplacement pour inaugurer la 13e édition du Cyclone BD, Festival international de la bande dessinée réunissant une centaine d’auteurs et échanger avec les acteurs de la filière du livre », précise le ministère. La manifestation initiée en 2001 se déroule tous les deux ans à Saint-Denis, du 30 novembre au 3 décembre pour cette édition 2023.

Elle participera à la première édition du Festival Chap’pa, organisé par la compagnie Cirquons Flex, et assistera à un spectacle en présence de collégiens, lycéens et ambassadeurs du Pass Culture. Elle rencontrera aussi les responsables et représentants du personnel des journaux Le Quotidien de la Réunion et Le Journal de l’Île de La Réunion, deux titres de presse confrontés à des difficultés, pour discuter de leurs préoccupations et des défis futurs.

En compagnie de Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, elle visitera le chantier de rénovation du pont suspendu de la Rivière de l’Est, un ouvrage historique fermé depuis des décennies, dont la restauration est soutenue par le ministère de la Culture et le Loto du Patrimoine.

Enfin, est prévue une visite de l’École nationale supérieure d’architecture de La Réunion, antenne de l’École de Montpellier, dont elle a annoncé l’autonomisation lors de la présentation du budget 2024 pour la Culture.

Crédits photo : La Réunion Tourisme