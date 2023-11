Normandie, Pays de la Loire... Des directions des affaires culturelles vacantes

Service déconcentré du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.

Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, comprenant la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

Elle participe aussi à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques, contribue à la recherche scientifique, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture, veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture.

Marc Le Bourhis dirige actuellement la DRAC Pays de la Loire, et avait été renouvelé pour une durée de trois ans en mars 2023. La prise de poste de son successeur ou de sa successeuse est fixée au 1er mars 2024, dans les locaux du 1, rue Stanislas-Baudry, à Nantes.

Pour la DRAC Normandie, la direction est assurée par Frédérique Boura depuis 2020 et jusqu'au 1er avril 2024. La nouvelle direction s'installera alors au 13 bis, rue Saint-Ouen, à Caen.

