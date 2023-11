Le dessinateur Bob de Groot est mort

Dès son enfance à Bruxelles, Bob de Groot était passionné par la bande dessinée, préférant souvent sa passion aux cours scolaires. Il débute par l’organisation des jeux de plage pour le journal Spirou.

De fructueuses collaborations

Rapidement, il rejoint le studio de dessin de l'éditeur de Marcinelle, devenant prolifique dès ses débuts avec son premier mini-récit dans Spirou en 1962 et divers travaux pour les journaux belges. Il a attiré l'attention de Maurice Tillieux, devenant son assistant, et a excellé tant dans la création personnelle que dans l'adaptation aux univers d'autres artistes.

Sa rencontre avec Philippe Liégeois, alias Turk, a été décisive. Tous deux auteurs complets, ils partageaient un amour pour l'absurde, les jeux de mots et le comique visuel. Cette collaboration a donné naissance à une amitié durable et à des créations mémorables. Leur association avec le Studio Greg et le créateur d'Achille Talon a été un tournant, menant à la création de Robin Dubois et Léonard.

Bob De Groot ne se limitait pas à ses célèbres créations. Il a collaboré avec Fred, s'est aventuré dans le récit réaliste sur les conseils de Jean Van Hamme, et a travaillé sur des séries telles que Lucky Luke, Modeste et Pompon ou Clifton.

Les éditions Le Lombard.

En tant que directeur littéraire du groupe Alpen, il a révélé des talents comme Jean-François Di Giorgio et André Taymans. Il est également le scénariste de Digitaline, le premier album numérique de la bande dessinée, tout en préférant travailler ses story-boards traditionnellement.

Bob De Groot s'est retiré en 2015 pour se consacrer à sa famille, notamment sa femme Anne-Marie, rencontrée aux Éditions du Lombard, où elle fut attachée de presse pendant quatre décennies.

En ce jour de deuil, les pensées des éditions le Lombard accompagnent sa femme et leurs filles Régine et Joëlle, ainsi que tous ceux affectés par sa perte, peut on lire dans un communiqué.

Crédits photo : Éditions Le Lombard