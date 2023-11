Stéphanie Ferran nommée Directrice Générale déléguée de Hachette Livre

Dans ses nouvelles fonctions, Stéphanie Ferran soutiendra l’ambition du groupe Hachette Livre dans une nouvelle étape de son développement, en consolidant ses positions en tant qu’acteur leader de l’édition, en continuant à faire rayonner le groupe, ses maisons et ses auteurs à travers le monde et en poursuivant les grands chantiers engagés ces dernières années. Elle prendra la suite de Fabrice Bakhouche, qui avait quitté fin juillet dernier le groupe, à l’approche de Vivendi.

Passionnée de littérature, Stéphanie Ferran a rejoint Hachette Livre en 2017 en tant que Vice-Présidente en charge du développement commercial, des filiales francophones et du grand export. Elle était à ce titre membre du Comex France et du Comex International.

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général d’Hachette Livre, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Stéphanie Ferran à mes côtés pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire d’Hachette Livre. Avec sa connaissance du Groupe et son expérience des opérations, Stéphanie est reconnue pour ses qualités humaines et professionnelles, ses liens privilégiés avec les éditeurs, et l’ensemble de l’écosystème de l’édition. Elle saura contribuer au développement de cette magnifique maison partout dans le monde et consolider ses positions de leader. »

Stéphanie Ferran, Directrice Générale déléguée d’Hachette Livre, ajoute : « Je remercie Arnaud Lagardère de la confiance accordée avec cette nomination. Cela fait de nombreuses années que j’ai l’honneur et le plaisir de travailler avec les maisons d’éditions et auteurs du Groupe. J’ai hâte de travailler avec l’ensemble des équipes talentueuses d’Hachette Livre pour continuer cette belle aventure et relever avec succès tous les défis qui se présenteront. »

Crédits photo : Stéphanie Ferran @Thierry Lewel Sturm