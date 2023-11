Arnaques : Amazon sort les crocs contre les escrocs

De la Californie au Pakistan. La multinationale Amazon a porté plainte, ce 30 octobre, contre des individus résidant aux États-Unis et au Pakistan, et contre plusieurs sociétés, à savoir Teknobyl Digital, VTLogodesign ou encore Dynamic Digital Solutions. Derrière ces entités, dénonce la firme, des entreprises de contrefaçon et de tromperie qui visent les auteurs autopubliés.

Imitations et usurpations

Les individus et structures visées par la plainte seraient responsables, selon Amazon, de manœuvres frauduleuses destinées à profiter de la confiance des auteurs autopubliés. « Les accusés utilisent les marques d'Amazon dans leurs noms de domaine et leurs sites pour détourner les victimes des sites authentiques et leur vendre des services pour les aider à créer, éditer et publier leurs œuvres avec Amazon Publishing et KDP », indique la plainte.

Elle détaille les stratagèmes : le site d'une entreprise s'intitule ainsi « Amazon Publishing Office », et reprend le sourire caractéristique de la marque, ou encore l'association du blanc et de l’orange. Même programme pour « Amazon Direct Publisher », qui adopte aussi une présentation proche des plateformes de la firme.

La volonté de tromper se prolonge encore, explique Amazon, lors des échanges avec les auteurs tombés dans le panneau : un certain « Shane Francis » présente ainsi Amazon Direct Publisher comme « une filiale d'Amazon qui assiste les auteurs dans le travail sur leurs livres, de l'écriture à l'édition, en passant par le design et la publication ».

Le même site fournissait aussi à des auteurs éventuellement méfiants un « certificat d'authenticité », « signé » par Andy Jassy, le PDG d'Amazon, qui fait de la société « une filiale dédiée à l'accompagnement des auteurs et des éditeurs ».

Des manipulations similaires se répètent, d'un site à l'autre, avec quelques variations : Amazon Publishing Pros, Amazon Publishing Firm, AMZ Profs ou encore Amazon Digital Publishing s'appuyaient sur les mêmes leviers. Au total, Amazon liste 26 sites web, gérés par diverses entités, dans sa plainte.

Des auteurs floués

Après avoir mis en avant les techniques de chaque site, Amazon y associe le cas d'une victime de la tromperie, avec le préjudice subi. « Pensant qu'elle travaillait avec Amazon, la victime 1 a payé aux accusés 4000 $ pour les services éditoriaux annoncés », avance ainsi la plainte. Une autre a déboursé au total 5000 $, payés par virement et carte bancaire.

Pour certains sites, Amazon indique avoir fait appel à un enquêteur indépendant, qui a demandé à obtenir plus d'informations sur les services offerts par les entités correspondantes. Il s'est ensuite inquiété de savoir, innocemment, si les sociétés faisaient bien partie du groupe Amazon. Ce qu'on lui a assuré avec force messages et certificats d'authenticité...

« Nous menons un travail constant pour empêcher des acteurs mal intentionnés de tromper nos clients, et cette plainte contre des arnaqueurs dans le domaine de l'édition vient poursuivre cet engagement, au nom de nos auteurs », souligne dans un communiqué David Naggar, vice-président des contenus Livre et Kindle chez Amazon.

La firme indique encore avoir « mené des actions contre des dizaines de sites malveillants », mais, face à la multiplication de ces derniers, adopte « des mesures plus radicales pour éviter que d'autres auteurs ou éditeurs ne soient lésés ».

Les faux, de vraies plaies

Amazon accuse 10 individus et 8 sociétés d'infraction du droit des marques, de contrefaçon et d'usurpation et de cybersquattage. L'action en justice de la firme survient quelques jours après le démantèlement, par le Bureau central d'enquête indien, de diverses sociétés qui, en Inde, prétendaient travailler pour Amazon.

Des centres d'appel, répartis dans différentes villes, visaient des personnes qui pensaient avoir affaire à de véritables conseillers d'Amazon. Environ 2000 victimes, aux États-Unis, mais aussi en Australie, en Allemagne, au Canada, en Espagne ou au Royaume-Uni, seraient tombées dans le panneau, selon la multinationale, qui a collaboré avec Microsoft, elle aussi touchée, pour contrer cette entreprise malveillante.

En 2022 uniquement, d'après les chiffres d'Amazon, 20.000 sites et 10.000 numéros de téléphone frauduleux ont été signalés par ses soins. « Amazon ne demandera jamais d'effectuer un paiement par téléphone ou email - mais seulement sur notre application mobile, notre site ou dans une de nos boutiques. Nous n'appellerons jamais pour réclamer un paiement par virement bancaire ou sur un autre site », rappelle la firme dans sa communication.

