Traduire la littérature jeunesse, pour la rendre accessible à toutes et tous

L’inclusion est un mot qui résonne dans de nombreux domaines, et la littérature n’y fait pas exception. Cécile Arnoult, fondatrice des éditions Kiléma, l’a bien compris. Elle s’est lancée dans une mission audacieuse : rendre les classiques de la littérature accessibles à tous, y compris aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel.

Des livres adaptés dès le plus jeune âge

Les éditions Kiléma proposent des livres FALC (Facile À Lire et à Comprendre) pour les enfants à partir de 8 ans. « Avant cet âge, nous avons des albums avec des images en soutien. Mais le passage au texte intégral nécessite un retravail du texte pour le rendre accessible », explique Cécile Arnoult. Elle ajoute : « L’objectif reste toujours le même : une école inclusive. Il y a un manque criant de matériel scolaire adapté. »

Un exemple frappant est L’Odyssée d’Hugo, traduit par l’auteur lui-même, Fabien Clavel, professeur de français en disponibilité. « Il a retravaillé le texte conformément à notre charte éditoriale. L’exercice lui a tellement plu qu’il s’attaque maintenant à L’Avare de Molière », raconte la fondatrice des éditions Kiléma.

Extrait de L'Odyssée d'Hugo © Editions Kiléma

Fabien Clavel évoquait d’ailleurs son expérience : « On m’a proposé de traduire moi-même mon roman. Et j’ai accepté. Et ce n’était pas facile. Il y a des règles intéressantes : présenter les dialogues comme au théâtre, ajouter en gris des explications pour les lecteurices qui en ont besoin. Et puis il y a des dessins ! J’ai proposé qu’on fasse appel à Antoine Brivet qui avait déjà illustré la bande dessinée. Par chance, il était disponible et on a de nouveaux dessins. »

Un démarche que Cécile Arnoult salue : « J’adorerais qu’à terme, une fois écriture du livre achevée et tant que l’histoire est encore présente à l’esprit, autrices et auteurs réalisent la version FALC. »

Classiques revisités, transmission réussie

Après Les Malheurs de Sophie, les lecteurs pourront découvrir Les petites filles modèles en décembre, suivi de Les vacances en 2024. « La Comtesse de Ségur représente un véritable enjeu de transmission. Les adultes ayant des enfants concernés sont souvent des lecteurs ayant suivi un parcours scolaire », souligne Cécile Arnoult.

L’ambition des éditions Kiléma ne s’arrête pas là. « Nous aimerions obtenir une colonne “Littérature adaptée” dans les prochaines listes de référence de l’Éducation nationale. Cela permettrait d’indiquer les livres adaptés en face des œuvres originales », confie-t-elle. Une démarche qui, suite à une rencontre avec l’Éducation nationale, semble être « probablement la plus commode », ainsi qu’on lui a expliqué.

Des défis éditoriaux et artistiques

Parmi les prochains projets éditoriaux, Kiléma Éditions proposera également Les Contes de la rue Broca, de Pierre Gripari, dans une traduction FALC de Maëlle Coudert. « Pour ce titre, nous cherchons un illustrateur : les dessins originaux ne sont en effet pas compatibles avec les critères de notre charte. »

De fait, les illustrations FALC se doivent d’être le plus réalistes possible. Car traduire des textes est un défi en soi, mais produire des illustrations adaptées l’est tout autant. « Dans les messages pratiques, on utilise des pictos, mais en littérature, c’est tout bonnement impossible. » D’autres éléments interviennent, comme le positionnement de l’image dans le livre, ou la nécessité de représenter la diversité de la population, et ainsi de suite.

L'aventure de la traduction

De même, « il est compliqué de publier de la jeunesse. Nous alternons entre le domaine public et les œuvres sous droit », explique Cécile Arnoult. Elle ajoute : « Nous aimerions adapter les œuvres de Roald Dahl, mais nous sommes bloqués, car la cession de droits concerne à la fois le texte et les illustrations. Or, ces dernières ne sont pas toujours FALC. »

Le processus d’adaptation est rigoureux. « Le traducteur peut simplifier certains passages ou en couper d’autres. Mais il doit veiller à conserver l’essence de l’histoire », précise-t-elle. Une fois le roman adapté, il est relu par un comité de relecture composé de personnes en situation de handicap intellectuel, garantissant ainsi une véritable accessibilité.

« Nous voulons offrir aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel l’opportunité d’accéder à la littérature. Nous collaborons avec des maisons d’édition telles que Gallimard, Le Livre de Poche Jeunesse, Rageot, Sarbacane ou L’École des Loisirs », conclut Cécile Arnoult.