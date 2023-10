Le CNL lance un programme autour de la littérature dans les hôpitaux

Avec ce programme et dans les hôpitaux participants, tous les patients et en particulier les adolescents, ont accès à un projet d'écriture et de lecture à voix haute. Le mardi 26 septembre 2023, le premier atelier a eu lieu à l'hôpital Ambroise-Paré de l'AP-HP à Boulogne-Billancourt.

Axé sur la jeunesse, Mots Parleurs combine la lecture, l'écriture et la mise en voix. Les adolescents et les jeunes adultes, en collaboration avec le personnel hospitalier, choisissent un livre parmi une sélection en rapport avec la thématique des Nuits de la lecture, une manifestation nationale soutenue par le CNL.

Les participants sélectionnent des extraits de ce livre, les lisent, les commentent puis enregistrent un podcast d'environ trente minutes. Ce dernier est ensuite accessible à tous les patients et au personnel soignant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Le programme Mots parleurs fonctionne sur la base du volontariat. Il réunit des groupes de cinq à dix patients accompagnés de membres du personnel soignant. Ils participent à six ateliers répartis dans divers hôpitaux. Un écrivain ou un comédien accompagne le processus aux côtés d'un technicien : ils les guident dans la sélection des extraits, la rédaction des commentaires et l'enregistrement du podcast.

Pour cette première édition en 2023, six établissements de l'AP-HP sont impliqués, dont quatre en Île-de-France et deux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine. Ce projet, qui a débuté fin septembre 2023, se terminera début janvier 2024.

Crédits photo : Ralf.treinen, CC BY-SA 3.0