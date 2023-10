Chloé Cruchaudet accompagnera la 8e édition des Nuits de la Lecture

Au cours de quatre jours et nuits exceptionnels, des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières.

Les Nuits de la lecture seront l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans les écoles, les musées, les lieux culturels et artistiques, les espaces associatifs et de solidarités, les structures pénitentiaires ou encore les Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Lors de l’édition précédente, ce sont près de 8 000 événements dans 4 000 lieux qui ont été organisés, rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

Chloé Cruchaudet, créatrice de l'affiche

Issue d'une famille d'antiquaires, Chloé Cruchaudet baigne dès son plus jeune âge dans un environnement artistique, ce qui l’amène à suivre des études d’architecture, puis d’Arts graphiques. Au sein de l’école des Gobelins de Paris, elle développe un goût pour le cinéma et collabore notamment à la série Avez-vous déjà vu ? et au long-métrage Ernest et Célestine.

En parallèle, elle initie des projets de bande dessinée auxquels elle se consacre désormais entièrement. Groenland Manhattan, son premier album, publié chez Delcourt, a reçu le prix René Goscinny en 2008. Depuis lauréate de nombreux prix, la seconde partie de son album sur Proust, Céleste, il est temps monsieur Proust, paraîtra en novembre 2023 aux éditions Soleil.

La lecture représente pour elle « une porte d’accès à des univers illimités. » Pour illustrer le thème des Nuits, elle a imaginé un corps « dynamique, qui serait à l’image de l’énergie, de la tension de notre esprit quand il est occupé à lire ».

Les inscriptions à l’édition 2024 sont ouvertes

Principale plateforme entre organisateurs, professionnels et grand public, le site dédié aux Nuits de la lecture (nuitsdelealecture.fr) est accessible dès à présent. Il donne accès à :

Un espace d’information et d’inspiration...

... qui rassemble des actualités autour de cette 8e édition, des informations et des conseils de lecture pour les professionnels et les visiteurs sur le thème du corps. Il permet aussi l’accès aux documents de communication via l’espace presse.

Un formulaire d’inscription en ligne pour officialiser sa participation

Les structures participantes peuvent inscrire leur(s) événement(s), commander leur kit de communication et, sous réserve d’éligibilité, des Chèque lire.

Des outils à disposition pour préparer et accompagner les animations

Un montage de textes classiques et contemporains et une bibliographie riche d’une cinquantaine de références sur le thème du corps seront de nouveau proposés pour aider les participants dans l’élaboration de leur programmation.