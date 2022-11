Saviano et les salauds : un procès en diffamation ou celui de la honte ?

Jugé pour diffamation, Roberto Saviano ne s’en est pas particulièrement ému. Dans une émission de décembre 2020, il avait traité de salauds (ou ordures) Matteo Salvini et Giorgia Meloni. Cette indignation, excessivement exprimée, découlait de la position des deux politiciens vis-à-vis des migrants et leur prise en charge à l’arrivée dans les ports italiens. On imagine bien que les intéressés, leaders de partis d’extrême droite, n’avaient guère le cœur sur la main concernant ces réfugiés. Et leur réaction avait provoqué l’ire de Saviano.

Saviano et les salauds

La Repubblica nous apprend ainsi que la 9e Chambre criminelle du tribunal de Rome, nombreux étaient les écrivains et intellectuels italiens réunis pour apporter leur soutien au journaliste. Et sur la toile, les soutiens ne manquaient pas non plus, jusqu'à Reporters sans Frontières qui a entièrement pris fait et cause pour l'accusé.

Pourtant, cette prise de contact devant la cour n’aura duré quelques minutes : le juge honoraire nommé n’était pas en mesure de juger, et un remplaçant doit être désigné. Rendez-vous reporté, donc, au 12 décembre.

Ainsi, le procès a glissé vers le spectacle, devant le Piazzale Clodio, le palais de Justice de la capitale italienne. Saviano s’est fendu d’une longue déclaration : « Je suis écrivain, mon outil, ce sont les mots. J’essaie, avec la parole, de persuader, convaincre, mobiliser. Les mots sont ce pour quoi je suis ici. L’accusation est d’avoir dépassé les limites, le périmètre légal, cette très fine ligne qui délimite l’éventuelle invective de ce que l’on qualifie de diffamation. »

Et de revendiquer cette caractéristique essentielle, dans les États démocratiques : la liberté d’expression. Ayant déjà refusé de présenter la moindre excuse, Saviano a élargi le spectre. « Avoir une opinion contraire à celle de la majorité [politique, NdR], c’est avoir une opinion illégitime. Et donc avoir un problème avec la majorité de ce gouvernement, qui induit des problèmes avec la justice. Ce raisonnement serait très grave — et cela confirmerait une hypothèse, selon laquelle la majorité politique veut nous sortir de la démocratie. »

Et d'ajouter : « Devant les morts, les noyades, l’indifférence, les spéculations… face à cette mère qui a perdu son enfant, je ne pouvais pas me taire. Et j’ai l’impression d’avoir utilisé des mots trop mesurés, d’avoir crié mon indignation avec tempérance. »

Procédure renvoyée

Giorgia Meloni, absente d’Italie pour cause de G20 à Bali, avait mandaté son avocat, Luca Libra, pour la représenter. Il indiquait en amont de l’audience : « Le procès résulte d’une haine véhiculée. J’ai appris à mon fils que le mot “ordures” est un délit. Mais nous devons encore évaluer s’il faut retirer la plainte. » Preuve, certainement, que la mobilisation autour de Saviano ne laisse par la cheffe du gouvernement totalement insensible. Pour autant, seul le président du tribunal aura le pouvoir d’annuler le procès, précise l’avocat.

Un règlement à l’amiable n’est pas à exclure, donc, et le suggérer si tôt dans la procédure laisse entendre que la leader de Fratelli d’Italia n’aurait probablement pas autant d’assurances que prévu. Injure, certainement, diffamation, cela devient plus flou.

En parallèle, Matteo Salvini aurait déposé une plainte au civil — n’étant pas engagé dans la procédure pour diffamation. Cette fois, c’est pour avoir qualifié celui qui était ministre de l’Intérieur de « ministre de la pègre », l’accusant de liens avec la mafia, que Saviano est mis en cause.

La diffamation, en Italie, résulte de l’article 595 du Code pénal : toute personne qui s’estime offensée peut présenter une plainte pour que l’auteur de l’infraction alléguée soit sanctionné. Cependant, aux juges revient de définir la validité de la procédure — tout en précisant que si le plaignant relève de l’univers administratif italien, les modalités sont différentes. Les peines encourues vont de 1 an de prison et 1032 € d’amende à 3 années de détention et 516 €…

Réponse dans les prochaines semaines.

Crédits photo : Roberto Saviano