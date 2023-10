Innocenzo Cipolletta, nouveau président des éditeurs italiens

L’assemblée pour le renouvellement des bureaux de l’AIE s’est tenue le 28 septembre à Milan et a élu le successeur de Ricardo Franco Levi, président depuis six ans. Il s’agit d'Innocenzo Cipolletta, économiste et chef d’entreprise. Il est l’actuel président de la Confindustria Cultura Italia et membre du conseil d’administration de la maison d’édition Laterza.

Né à Rome le 8 décembre 1941, il a été professeur des universités à Rome et à Reggio de Calabre, avant de devenir fonctionnaire et directeur à l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). En 1990, il est devenu directeur commercial de Confindustria, la principale organisation représentant les entreprises italiennes. Il est ensuite devenu président de Marzotto S.p.a, une importante usine textile italienne, de Il Sole 24 ORE, un journal économique et politique italien, de Ferrovie dello Stato, qui gère le réseau des chemins de fer en Italie, et de l’Université de Trente.

Lecture et éducation au centre du mandat

Après avoir invité toute la chaîne du livre à la « cohésion » et au dialogue avec les institutions et après avoir rappelé le prestige et l’importance d’une association, l’AIE, qui existe depuis plus de 150 ans, le nouveau président a annoncé ce qui sera au centre de son mandat : « Si nous classons les principaux pays ayant le revenu par habitant le plus élevé, nous constatons également qu’il s’agit des pays ayant les taux d’éducation et de lecture les plus élevés : il est évident que nous devons investir massivement dans l’éducation et la lecture pour pouvoir nous développer et atteindre des niveaux de culture comparables à ceux d’autres pays similaires au nôtre. »

La lecture et l’éducation représentent en effet « le principal défi que l’AIE a toujours poursuivi et que Levi a placé au centre de son action ».

Rappelons que le départ de Ricardo Franco Levi s'est fait dans la douleur, après deux polémiques retentissantes. La première est liée au physicien Carlo Rovelli et à la controverse sur sa présence, d’abord niée, puis réaffirmée, à l’ouverture de la Foire du livre de Francfort 2024. La seconde à une enquête du Libero (quotidien italien de droite), selon laquelle une société — ICF Next — basée à Bruxelles et employant le fils du président Levi, Alberto, a remporté le contrat pour gérer la communication italienne à la Foire du livre de Francfort.

Une « politique industrielle pour la culture »

Il annonce ensuite l’importance d’adopter et développer une « politique industrielle pour la culture », en développant des processus d’innovation, notamment en matière d’intelligence artificielle et de protection du droit d’auteur.

Innocenzo Cipolletta a ensuite souligné les résultats obtenus ces dernières années, notamment le Pass Culture italien (appelé 18App), le fonds pour les achats extraordinaires des bibliothèques et aussi « l’augmentation des fonds pour le droit d’étudier, que nous discutons avec le gouvernement afin d'obtenir de nouvelles augmentations, dans le but de l’étendre aux étudiants universitaires ».

