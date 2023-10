Afghanistan : une militante et bibliothécaire arrêtée par les talibans

L'inquiétude est de mise, depuis ce 27 septembre, jour de l'arrestation de Zholia Parsi et de son fils, à son domicile de Kaboul. À cette occasion, les talibans ont saisi des téléphones et d'autres documents, ont rapporté plusieurs médias nationaux.

Quelques jours auparavant, une autre interpellation, celle de la militante Neda Parwani, envoyait un signal : les défenseuses des droits des femmes sont clairement visées par les autorités.

Dès le 2 octobre, Nabila Massrali, porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a signifié que l'UE exigeait la fin de ces « arrestations arbitraires et la libération immédiate de Zholia Parsi et Neda Parwani, ainsi que des membres de leur famille ». À cette occasion, Massrali a rappelé la détention, depuis 6 mois, de Matiullah Wesa, qui défendait l'accès des jeunes Afghanes à l'éducation.

L'obscurantisme frappe

Plus de deux ans après le retour des talibans au pouvoir, leur promesse d'une société apaisée et libre a fait long feu : petit à petit, l'obscurantisme et le fanatisme religieux ont escamoté la musique, les livres ou le droit à l'éducation.

Zholia Parsi, dirigeante du Mouvement spontané des femmes — dont Neda Parwani fait partie —, fait partie des militantes qui ont bravé les interdictions pour manifester et défendre les droits des Afghanes. Dans les mois qui ont suivi la prise de pouvoir des extrémistes, elle a participé à la fondation d'une bibliothèque clandestine, souterraine et destinée aux femmes.

Cette bibliothèque Zan incarnait aux yeux de Parsi « une forme de protestation, pour montrer aux talibans et à la communauté internationale que les filles et les femmes d’Afghanistan ont besoin d’éducation. Ainsi que de prendre part à la vie publique. »

La société civile attaquée

L'engagement militant et associatif de Zholia Parsi ne s'arrête pas au Mouvement spontané des femmes, puisqu'elle fait aussi partie de l'organisation PEN, qui défend les droits et la liberté d'expression des auteurs.

Pour Romana Cacchioli, directrice exécutive de PEN International, son arrestation « illustre encore les attaques que subit la société civile sous le régime des talibans. Viser ceux qui font la promotion du droit à l'éducation démontre bien le mépris des talibans pour les droits des femmes et des filles. »

PEN International, mais aussi le rapporteur de l’Organisation des Nations Unies pour l’Afghanistan, Richard Bennett, ont aussi réclamé la libération immédiate de Zholia Parsi, de sa consœur Neda Parwani, de Matiullah Wesa ou encore du Mortaza Behboudi, prisonnier depuis janvier 2023.

Photographie : une marche pour les droits des femmes afghanes, à Londres, en 2022 (illustration, Steve Eason, CC BY-NC 2.0)