David Diop toujours dans la course des National Book Awards

David Diop reste sur un petit nuage anglophone : après sa sélection pour l'International Booker Prize, récompense britannique, en 2021, et son apparition au sein de la liste de lecture de Barack Obama, la même année, avec Frère d'âme, paru au Seuil en 2018, le voici en lice pour un National Book Award.

Ces NBA comptent parmi les plus prestigieuses récompenses littéraires, outre-Atlantique. Elles sont décernées dans cinq catégories : fiction, non-fiction, poésie, traduction et littérature jeunesse. Beyond the Door of No Return (traduit du français par Sam Taylor, Macmillan Publishers/Farrar, Straus, and Giroux), plus connu dans l'espace francophone sous le titre La Porte du voyage sans retour, reste donc en compétition.

Il fait face aux ouvrages suivants :

Bora Chung, Cursed Bunny, traduit du coréen par Anton Hur, Hachette Book Group/Algonquin Books

Stênio Gardel, The Words That Remain, traduit du portugais par Bruna Dantas Lobato, New Vessel Press

Pilar Quintana, Abyss, traduit de l'espagnol par Lisa Dillman, World Editions

Astrid Roemer, On a Woman’s Madness, traduit du néerlandais par Lucy Scott, Two Lines Press

Mohamed Mbougar Sarr, sélectionné pour La Plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey) dans la liste précédente du jury, ne fait pas partie des finalistes.

Les lauréats des National Book Awards, dans chaque catégorie, reçoivent 10.000 €.