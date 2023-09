National Book Awards : David Diop et Mohamed Mbougar Sarr nommés

Les National Book Awards seront décernés le 15 novembre prochain, dans différentes catégories, de la poésie aux livres jeunesse, en passant par les traductions, la non-fiction et la fiction. Les finalistes de chaque domaine reçoivent chacun 1000 $, et les lauréats 10.000 $, ainsi qu'une sculpture en bronze.

Concernant les traductions, le jury a communiqué sa première sélection, qui compte 10 ouvrages, tous traduits en anglais.

Juan Cárdenas, The Devil of the Provinces, traduit de l'espagnol par Lizzie Davis, Coffee House Press

Bora Chung, Cursed Bunny, traduit du coréen par Anton Hur, Hachette Book Group/Algonquin Books

David Diop, Beyond the Door of No Return, traduit du français par Sam Taylor, Macmillan Publishers / Farrar, Straus, and Giroux

Jenny Erpenbeck, Kairos, traduit de l'allemand par Michael Hofmann, New Directions

Stênio Gardel, The Words That Remain, traduit du portugais par Bruna Dantas Lobato, New Vessel Press

Khaled Khalifa, No One Prayed Over Their Graves, traduit de l'arabe par Leri Price, Macmillan Publishers/ Farrar, Straus, and Giroux

Fernanda Melchor, This Is Not Miami, traduit de l'espagnol par Sophie Hughes, New Directions

Pilar Quintana, Abyss, traduit de l'espagnol par Lisa Dillman, World Editions

Astrid Roemer, On a Woman’s Madness, traduit du néerlandais par Lucy Scott, Two Lines Press

Mohamed Mbougar Sarr, The Most Secret Memory of Men, traduit du français par Lara Vergnaud, Other Press

On notera donc la présence, en représentants de la vitalité de la littérature francophone, de David Diop et la traduction de sa Porte du voyage sans retour (Seuil, 2021) et de Mohamed Mbougar Sarr, qui brille une nouvelle fois avec La Plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey), déjà auréolé d'un Prix Goncourt.

L'année dernière, la francophonie était déjà au rendez-vous, incarnée par Scholastique Mukasonga et son livre Kibogo est monté au ciel (Kibogo, traduit par Mark Polizzotti), qui faisait partie de la sélection.

David Diop séduit, dans le monde anglophone : outre sa sélection pour l'International Booker Prize, récompense britannique, en 2021, il apparaissait sur une liste de lecture de Barack Obama, la même année, avec Frère d'âme, paru au Seuil en 2018.

Photographie : David Diop (librairie mollat, CC BY 3.0) et Mohamed Mbougar Sarr (librairie mollat, CC BY 3.0)