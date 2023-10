Thomas Piketty "définitivement condamné" pour diffamation envers Aurélie Filippetti  

« Vous pensez-vous capables de créer une véritable chaîne humaine ? » Cet appel a été lancé par la librairie Totem, située à Schiltigheim dans le Bas-Rhin, qui ouvre un second magasin. Un déplacement des stocks du 36 rue Principale vers le 41, soit « 50 pas » entre les deux lieux, qui s'est déroulé ce samedi 23 septembre : « On déménage une heure, on boit un coup, on fignole de notre côté dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour le résultat final de cette première étape du nouveau Totem ! »