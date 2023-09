Glenn Tavennec quitte Robert Laffont pour le Seuil

Ce 15 septembre, le créateur et directeur des collections « R » et « Bête noire » de Robert Laffont, Glenn Tavennec, a officiellement quitté la maison de Marc Levy et Ken Follett. Il rejoindra les éditions du Seuil à partir du 2 octobre prochain pour créer et développer, en tant que directeur éditorial, un espace dédié aux littératures de genre grand public (thriller, policier, espionnage, fantasy, fantastique, SF, romance, saga historique, etc.), décrit auprès d'ActuaLitté la direction du Seuil.