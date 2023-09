La Lettre Zola : redéfinir le lien entre écrivains et lecteurs

« La Lettre Zola est le fruit d’une réflexion sur le rapport entre le terrain, le réel et la fiction », explique son fondateur Louis Vendel à ActuaLitté. « Nous avons puisé notre inspiration dans diverses sources, notamment la revue XXI, ou encore les éditions du Sous-sol, Marchialy, et La Goutte d’Or. Notre format est singulier : des lettres de 50 pages, comme si un romancier ou une romancière s’adressait directement à vous. Et uniquement par le récit d’histoires vraies. »

En somme, le concept repose sur un mélange de réel et de fiction, qui aura conduit à choisir le patronage d’Émile Zola : « Dans sa fresque des Rougon-Macquart s’illustre parfaitement cet aller-retour entre l’observation au plus proche du terrain et sa retranscription dans une œuvre littéraire. » Mais au contraire du romancier réaliste, la revue n’aspire pas à un positionnement politique fort : « Nous serons fondamentalement littéraires. »

Pour raconter ce réel, avec cette texture narrative, avec du style et un ton libre, « il était naturel de faire appel aux romanciers », explique-t-il. « Mais, plus encore, il nous paraissait intéressant de solliciter les jeunes romanciers et les jeunes romancières. Car ils dégagent une forme de fraîcheur, et surtout, parce ces auteurs ont entre 25 et 40 ans, ils portent un regard générationnel sur la société d’aujourd’hui. Et donc, cela donne un angle fort à cette publication. »

La Lettre Zola, ce sont donc des histoires vraies sur les grandes questions d’actualité, racontées par de jeunes auteurs.

Ce nouveau média littéraire résulte surtout « de l’aboutissement de sept années d’errance et de ténacité », reprend son cofondateur avec un large sourire. « J’ai intégré l’ESCP [École supérieure de commerce de Paris, NdR] pas forcément pour les bonnes raisons, mais cette expérience m’a aidé à savoir ce que je ne voulais pas », confie-t-il. Ainsi, en première année d’étude, il fonde le journal de l’école. Puis, en 2017, un média en ligne appelé Unsighted : « Un très mauvais choix de titre », s’amuse-t-il, « mais une étape nécessaire ». Car deux ans plus tard, le projet évoluera pour devenir Zola.

« J’ai tout appris sur le tas, même au niveau business » dit Louis Vendel. De fait, aucun élément rationnel ne laissait entendre que Zola puisse devenir un véritable gagne-pain. Surtout qu’en 2020, le confinement a failli tout arrêter. Mais les soutiens reçus du ministère de la Culture, de la BPI et l’incubation chez Creatis furent des jalons qui portaient leurs fruits.

Puis, au sortir de l’année 1 de la pandémie, 2021 et 2022 furent de très belles années. Zola devient prestataire, avec cette même volonté d’invite les écrivains à raconter les réels, et travaille la charte éditoriale de la SNCF, produit une revue pour les éditions Robert Laffont... « Nous n’avons jamais perdu de vue cette idée de revue consacrée au journalisme littéraire, qui serait notre identité propre, dans un format livre de poche, pour une lecture facile, même dans les transports. » Et durant toute l’année 2023, c’est cette nouvelle orientation dans laquelle s’investissent les partenaires, dont le studio de podcasts Louie Media.

« Nous avons un point commun autour de la narration avec Louie Media avec qui nous tissons une belle relation de long-terme », se réjouit Louis. Le tout s’est accompagné d’une collecte de fonds sur Kisskissbankbank.

La Lettre Zola deviendra un carnet mensuel, vendu par abonnement et expédié par voie postale : totalement disruptif, à l’ère de la diffusion numérique. « Autour de cela est rassemblée une trentaine de jeunes auteurs talentueux, comme Blandine Rinkel, Victor Jestin, Joffrine Donnadieu, Anthony Passeron, Maria Larrea… » Bien entendu, un site internet, servant surtout de vitrine, sortira par la suite et pour garantir un lancement en fanfare.

« Le cœur du projet, c’est de redéfinir le lien entre les écrivains et les lecteurs », conclut Louis Vendel. « C’est cette dynamique qui nous porte. »

Crédits photo : soirée de lancement de La Lettre Zola, en présence d'Éric Fottorino. Louis Vendel, au micro - ActuaLitté, CC BY SA 2.0