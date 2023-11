La Lettre Zola : entre tradition et innovation

Dans le paysage médiatique contemporain, où l'information est souvent consommée rapidement et en surface, La Lettre Zola offre une bouffée d'air frais. C'est une aventure littéraire qui se tient à la frontière entre tradition et innovation, offrant une nouvelle voie pour la littérature dans notre société numérique. Pour ceux qui souhaitent soutenir ce projet, les précommandes sont disponibles avec une livraison estimée pour janvier 2024.

Dans un monde où le numérique règne en maître, un collectif de jeunes romanciers primés réinventera le lien entre lecteurs et écrivains à travers une initiative audacieuse : La Lettre Zola. Ce nouveau média littéraire, parrainé par Éric Fottorino, se présente sous la forme d'une publication mensuelle par abonnement, livrée directement dans la boîte aux lettres des abonnés.

Chaque mois, elle promet de délivrer une histoire vraie, écrite par un auteur primé, qui explore un sujet de société actuel en 50 pages. Ce format singulier se situe à la croisée du reportage, de la nouvelle et du livre, offrant ainsi une expérience de lecture unique et immersive.

Le projet est né de l'esprit innovant de Louis Vendel et Manor Askenazi, deux amis d'enfance passionnés par l'univers de la presse et de l'édition. Ils ont su rallier autour de leur vision une trentaine d'écrivains talentueux, âgés de 25 à 40 ans, venant de divers horizons et maisons d'édition, mais unis par le désir de partager leur regard sur les enjeux contemporains.

La Lettre Zola se veut être plus qu'une simple revue ; elle aspire à devenir un objet de curiosité et de mystère. Son design innovant, un livre-enveloppe qui se déplie en un livre, symbolise l'imbrication entre le monde de la presse et celui de l'édition, et vise à créer un lien tangible entre l'écrivain et le lecteur.

Pour concrétiser cette vision, La Lettre Zola a lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, invitant les lecteurs à devenir des abonnés-fondateurs. Les contributions financières permettront de soutenir la création littéraire en ces temps où les coûts d'impression s'envolent, et d'assurer la rémunération des auteurs et de l'équipe salariée.

Le palier des 300 préventes a été rapidement atteint, et maintenant, ce sont les 500 préventes que l’on vise…