Belgique : La Renaissance du livre repris par Mardaga

La Renaissance du Livre, depuis sa création, a été un pilier de l'édition en Belgique, offrant des publications qui ont marqué le paysage culturel belge. Sa faillite avait provoqué des préoccupations parmi ses fidèles, les vendeurs et les écrivains associés. Alertées par des écrivains de La Renaissance, les éditions Mardaga ont choisi de soutenir et de relancer cette maison, conservant ainsi son riche héritage.

Créé en 1966, Mardaga se positionne comme un leader en francophonie dans les sciences humaines, notamment la santé et la psychologie. Son expansion s'est accélérée récemment, avec l'acquisition des éditions du Perron. Thibault Léonard, dirigeant de Mardaga, déclare : « En reprenant la Renaissance du Livre, notre objectif est clairement de donner un second souffle à cette maison d’édition qui connaît des difficultés depuis de nombreuses années. »

Et d’ajouter : « Nous avons la conviction que cette maison et la marque Renaissance peuvent retrouver leur splendeur d'antan si nous appliquons les bonnes pratiques de gestion qui nous ont permis de relancer Mardaga ces dernières années. »

Le futur s'articulera autour de quatre engagement du repreneur :

Maintenir la qualité éditoriale : Les publications de La Renaissance du Livre recevront toujours une attention rigoureuse en termes d'édition et de mise en avant.

Accompagner les écrivains : Les projets en cours des écrivains de La Renaissance du Livre seront appuyés et étoffés, assurant la pérennité de leurs travaux.

Optimiser la distribution : Mardaga vise à améliorer la diffusion des ouvrages de La Renaissance du Livre, offrant aux lecteurs, en Belgique et ailleurs, l'opportunité d'explorer ce répertoire unique.

Valoriser l'identité et le patrimoine : Mardaga reconnaît l'importance du legs culturel de La Renaissance du Livre et s'engage à honorer et mettre en lumière les principes éditoriaux et créatifs qui caractérisent ce fonds et l'engagement de ses écrivains.

