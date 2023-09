Culture : quelques ajustements au sein du cabinet de la ministre

Conseiller chargé des affaires institutionnelles et de la vie démocratique auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'avocat Nima Haeri s'installe rue de Valois, au sein du cabinet de la ministre, pour devenir conseiller en charge des discours et de la prospective.

Un intitulé spécialement créé pour l'occasion, puisque le conseil en matière de discours était jusqu'à présent assuré par Isabelle Ménival, qui prenait aussi en charge les « projets spéciaux » depuis septembre 2022.

Ménival passe pour sa part conseillère en charge de la transition écologique, des politiques d'inclusion et d'égalité au cabinet de la ministre de la Culture. Un nouveau poste de conseil, encore, qui témoigne de l'attention portée à ces sujets dans le champ d'intervention et de compétence du ministère — il était temps, diront certains.

Enfin, Anne Gérard, conseillère éducation artistique, livre et lecture, langue française et langues de France depuis le mois de juillet 2022, voit l'intitulé de son poste et ses missions évoluer : elle est désormais chargée d’accompagner la ministre sur les points relatifs à l'éducation artistique, au livre et à la lecture, et aux politiques linguistiques et territoriales.

