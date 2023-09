Ma bibliothèque : le ministère de la Culture lance une "mobilisation nationale"

Le ministère de la Culture est formel : « La bibliothèque est un lieu de découverte, d'apprentissage et d'imagination, loin des contraintes commerciales. Elle favorise l'épanouissement personnel, les découvertes surprenantes et les échanges enrichissants. Dans une bibliothèque, le monde s'ouvre à vous dès que vous en passez les portes ! »

Le compte X de Rima Abdul Malak annonce une « mobilisation nationale pour nos bibliothèques ! » Et d'annoncer la tenue de 300 évènements ce 6 septembre, « pour faire vivre ces premiers lieux d'accès à la culture et inciter les Français à s’y inscrire ».

Ministère de la Culture.

En effet, 15.500 bibliothèques publiques sont enregistrées en France. Toutefois, uniquement la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Bibliothèque publique d'information (BPI) sont sous la supervision directe du ministère de la culture.

La majorité des autres établissements dépendent des autorités locales, à savoir : les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales.

Concernant ces bibliothèques, l'intervention du ministère de la culture est variée : elle établit le cadre législatif et réglementaire, évalue leur performance via des statistiques, exerce un contrôle scientifique et technique conformément au Code du patrimoine, et offre une assistance technique et financière par divers moyens.

Crédits photo : Ministère de la Culture