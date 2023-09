Mr Tan & Co : Le premier Mortelle Adèle sort en octobre

Créée par le scénariste Antoine Dole, sous le pseudonyme de Mr Tan, et illustrée par Diane Le Feyer, la série Mortelle Adèle connaît un grand succès depuis ses débuts en 2012.

Élever son enfant

« Dans ce 20e opus, les auteurs ont décidé de lever le voile sur un secret jalousement gardé par Mortelle Adèle... Les lecteurs vont découvrir un mystère qui est pourtant sous leurs yeux depuis toujours ! », peut-on lire dans le communiqué de la nouvelle maison d'édition.

Mr. Tan et Diane le Feyer.

En juin 2022, le duo décide de se séparer de leur éditeur, Bayard Jeunesse : après 10 années de collaboration, nous indiquait Antoine Dole, « nous avions la volonté de ramener Adèle chez elle, chez nous. Quand on connaît un succès comme celui de ce personnage, tout devient plus compliqué : chacun exprime un avis sur ce qu’il faudrait ou ne faudrait pas faire. » Et d'ajouter en souriant : « Dans une maison d’édition, on laisse finalement d’autres élever votre enfant. »

Le 19e et dernier tome paru chez Bayard Jeunesse, en octobre 2022, Face de beurk !, s'est écoulé à 321.441 exemplaires. Les ventes totales de Mortelle Adèle s'élèvent à près de 15 millions d'exemplaires écoulés.

Les albums abordent avec humour et parfois une pointe d'absurdité, les tracas et les joies de la vie quotidienne d'une enfant d'aujourd'hui, tout en offrant une critique subtile de la société. Son caractère affirmé et ses réparties tranchantes font d'Adèle une figure emblématique des cours de récréation.

Cheveux roux et lunettes, Adèle est un esprit rebelle. Ses aventures, souvent teintées d'humour mordant, la montrent en interaction avec son entourage, dont ses parents souvent dépassés, son chat Ajax, et son ami imaginaire Magnéto...

Une autre parution, La quatrième grande aventure de Mortelle Adèle, de 128 pages, est prévue pour le 2 novembre. Par ailleurs, depuis fin juin, un magazine bimestriel dédié à Mortelle Adèle est publié par Prisma.

Crédits photo : Diane Le Feyer et Antoine Dole