Lausanne : Krel, premier lauréat de la Bourse pour la création BD

Sur le réseau social Linkedin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé les vacanciers à « déconnecter » et à être « totalement » libérés de la « boîte mail pro », des téléphones et même des réseaux sociaux. « Lisez des livres » a notamment suggéré l'homme politique : ses collègues du gouvernement, la Première ministre et le président ont (en partie) suivi ses conseils...