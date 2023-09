La créatrice star du webcomic Lore Olympus se met en pause

Illustratrice et auteure originaire de Nouvelle-Zélande, Rachel Smythe avait débuté dans le monde du design graphique avant de se plonger dans le marketing. Tout a changé en 2016 lorsqu'elle découvrit l'application Webtoon. Lore Olympus débuta dès 2018 et son talent ne passa pas inaperçu : le webcomic devint un véritable phénomène, récoltant des nominations prestigieuses comme les Eisner Awards et les Ringo Awards. Pour une première oeuvre, le pari était remporté.

En moins de cinq années, son récit compte plus de 1,3 milliard de vues à travers l’application (propriété de Naver). Et en France, la maison Hugo BD publie les versions papier depuis janvier 2022, avec près de 100.000 exemplaires écoulés (données : Edistat) — et la parution du 5e tome, prévue ce 4 octobre.

À LIRE - Naver, le Google coréen, rachète les histoires de Wattpad

Mais au cœur de l’été, l’autrice annonce sur Twitter qu’elle prend un congé sabbatique pour quatre mois. Et bien que la BD ait connu des pauses régulières, c’est la plus longue jamais vue à ce jour.

« Je réalise que ce rythme n'est pas tenable pour moi. J'ai besoin de faire une pause pour ma santé physique et mentale, ainsi que pour le bien-être du comic », explique-t-elle. De quoi se détendre, se reposer et « préparer les prochains épisodes pour le reste de la saison ». Et de remercier ses lectrices et lecteurs, pour leur soutien. « Vous rendez tout cela précieux. J'ai hâte de reprendre l'aventure après cette pause indispensable. »

Depuis, à l’exception de quelques dessins partagés sur les réseaux, il semble bien que Rachel Smythe se soit mise au vert…

L'engouement pour cette série passe par plusieurs éléments : une relecture actuelle de la mythologie, saupoudrée d'humour et d'une exploration de sujets profonds tels que les agressions sexuelles et la dépression. Si l'histoire met en avant le dieu des Enfers et la déesse du Printemps, elle n'oublie pas d'autres figures du Panthéon comme Éros, Artémis, Héra, Aphrodite, Apollon et Zeus. Les aventures des divinités, entrelacées à celle des protagonistes, créent une trame riche et nuancée, et le trait du dessin sublime le tout.

Illustration : Rachel Smythe