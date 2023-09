Wes Anderson : nul ne touche aux livres de Roald Dahl (pas même lui...)

La venue du réalisateur au festival de Venise accompagnait une nouvelle histoire de Roald Dahl dont il s'est emparé : The Wonderful Story of Henry Sugar. Le film raconte l’histoire d’un homme riche (interprété par Benedict Cumberbatch) qui rencontre un gourou mystique (Ben Kingsley) capable de voir sans ses yeux. Le premier imagine alors gagner gros au jeu, en développant ce pouvoir. Ce court métrage de 39 minutes sortira au cinéma le 20 septembre et sera disponible sur Netflix le 27 septembre.

Lors de la conférence de presse à Venise, on a demandé à Anderson ce qu’il pensait de la décision de l’éditeur britannique Penguin Books d’engager des sensitive readers pour supprimer des passages de l’œuvre sombre et unique de Dahl jugés « politiquement incorrects ».

« Nous souhaitons garantir que les œuvres merveilleuses de Roald Dahl continuent d’enchanter tous les enfants d’aujourd’hui. À l’occasion d’une nouvelle édition de livres parus il y a longtemps, il est courant de revoir le vocabulaire et les expressions. Tout comme on pourrait le faire pour la mise en page et la couverture », se défendaient en effet les ayants droit pour justifier les réécritures.

En février, Puffin Books, une filiale de Penguin Books, a annoncé avoir modifié les livres de Dahl pour refléter un langage plus inclusif. La maison avait donc revu en profondeur quelques-uns de ces grands classiques pour enfants : des mots en rapport avec le poids, la santé mentale, la violence, le genre et l'origine ethnique étaient supprimés ou changés.

Pas touche, tout court

« Vous savez, je suis sans doute le moins bien placé pour en parler. Si vous me demandez : “Est-ce que Renoir devrait pouvoir retoucher une de ses peintures et la modifier ?”, je dirais “Non. C’est fait. Quelqu’un l’a acheté. Elle est dans un musée”. Je ne veux même pas que l’artiste modifie son œuvre », a répondu Anderson, devant les journalistes.

Et d’ajouter : « Je comprends la raison derrière tout ça, mais pour moi, une œuvre, une fois terminée, reste telle quelle. Et surtout, une personne qui n’est pas l’auteur ne devrait pas en modifier les ouvrages. Il est mort ! »

Alors que The Wonderful World of Henry Sugar est adapté de la collection de sept nouvelles de Dahl intitulée The Wonderful World of Henry Sugar and Six More, Anderson a dit qu’il a également adapté les nouvelles de Dahl The Swan, Poison et une plus méconnue appelée The Ratcatcher. Mais il assure en avoir fini avec Dahl pour le moment. « Je n’ai pas vraiment d’autres histoires en tête pour l’instant », a-t-il ajouté. « J’ai quelques projets en préparation, mais je fais une pause avec Dahl pour le moment. »

Crédits photo : Cascade Canyon School, CC BY SA 2.0