L'incisif Ivan Jablonka contrarie le discret Jean-Jacques Goldman

Au sujet du travail d’Ivan Jablonka autour de sa personne, l’auteur-compositeur-interprète français qui s’est retiré de la vie publique depuis près de 20 ans, a repris la parole par l’entremise du Canard Enchaîné. Son avis sur le projet est sans appel : « Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi. »

« Pas quelqu’un qu’on autorise »

Dans la séquence de Sonia Devillers sur France Inter, L’invité de 7h50, l’auteur d’Un garçon comme vous et moi réagit : « Je lui ai écrit pour lui dire que je faisais ce livre. Je lui ai demandé d’avoir accès à certaines de ses archives et il n’a pas répondu, il a refusé. » Il se dit par ailleurs pas « très surpris, parce que ça répond à sa logique qui est celle du retrait de la vie publique ».

Selon le Canard enchaîné toujours, Ivan Jablonka a tenté d’obtenir des entrevues avec les proches et amis de Goldman, mais tous ont décliné sa demande.

Ivan Jablonka défend : « Un historien n’est pas quelqu’un qu’on autorise. Un historien incarne la liberté de pensée, d’expression. Le but d’un livre de sciences sociales, c’est de dire des choses vraies. Et peu importe si cela ne plaît pas aux uns, ou aux autres, la définition même de l’histoire, c’est des enquêtes dans l’absence. »

Le symbole d’une certaine France

Goldman, paru ce 18 août, est moins une biographie qu’une réflexion sur une période à travers l’une de ces personnalités marquantes. L'historien a cherché à comprendre comment un artiste, bien que disparu des radars, reste une figure emblématique du panorama culturel français : « Non seulement une hyperstar, mais aussi un mythe, presque une institution nationale. »

En outre, il confie : « Il y a aussi, en creux, un portrait de moi : comme lui, je viens d’une famille juive immigrée, comme lui j’ai une sensibilité social-démocrate. »

Pour Ivan Jablonka, « Jean-Jacques refuse les idéologies, et les utopies millénaristes dont il voit bien qu’elles ont échoué. Dans les années 80, il invente une gauche pragmatique qui va parler à des millions de Français, à des jeunes surtout, et qui se traduira par un engagement pour la démocratie. »

Il évoque enfin un chanteur qui a « réfléchi au côté vulnérable de sa masculinité ». « C’est remarquable, dès les années 80, il se met en scène comme un homme fragile, qui doute, et aussi comme un allié des femmes. »

Jean-Jacques Goldman n’est pas seulement un grand nom de la chanson. Il est aussi un enfant d’immigrés juifs devenu la personnalité préférée des Français, un artiste engagé après la mort des utopies, un artisan au cœur des industries culturelles, un homme en rupture avec les codes virils. Le succès n’a affecté ni sa droiture ni son humilité.

Pour exister, Goldman a dû composer avec les règles de son temps, mais il a fini par composer lui-même l’air du temps, les chansons que les filles écoutaient dans leur chambre, les tubes sur lesquels tous les jeunes dansaient, les hymnes des générations qui se pressaient à ses concerts.

Et puis, au sommet de la gloire, l’hyperstar a choisi de se retirer. Dans la folie des réseaux sociaux, son invisibilité le rend étrangement visible. À force d’absence, et parce qu’il n’a jamais été aussi présent, Goldman est devenu un mythe.

Ce livre retrace le parcours d’un artiste exceptionnel, tout en racontant nos années Goldman.

– Présentation de Goldman par Le Seuil

Pour cet ouvrage, le Prix Médicis 2016 pour Laëtitia ou la Fin des hommes a expliqué s’être appuyé entre autres sur des archives audiovisuelles, de la presse écrite, d’un accès au dossier d’instruction de son demi-frère, Pierre Goldman, ou encore des entretiens d’aficionados du chanteur.

L’amour, la liberté et la justice

Jean-Jacques Goldman est l’un des artistes les plus emblématiques et respectés de la variété française. Né en 1951 à Paris, il a commencé sa carrière musicale dans les années 1970 et a rapidement gravi les échelons pour devenir l’une des figures les plus influentes de la chanson.

Avec des titres comme Envole-moi, Je te donne ou Quand la musique est bonne, il a su toucher le cœur du public grâce à ses paroles poétiques et ses mélodies accrocheuses. Ses chansons sont souvent centrées sur des thèmes universels tels que l’amour, la liberté et la justice.

Outre son talent de chanteur et de compositeur, Goldman est également connu pour sa discrétion et son intégrité. Malgré son énorme succès, il a toujours évité les feux des projecteurs, préférant se concentrer sur sa musique et ses engagements personnels, dont notamment sa participation active à l’association caritative Les Restos du Cœur.

À LIRE - Le parolier d'Alain Bashung, Julien Doré ou L5 se raconte

Sa simplicité et son authenticité ont grandement contribué à renforcer sa place dans le cœur des Français. Aujourd’hui, même s’il se fait plus rare sur la scène musicale, son héritage et son influence perdurent.

Crédits photo : Elen86 (CC BY-SA 4.0)