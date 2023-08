La Symphonie des monstres : Marc Levy, mais aussi Ken Follett en octobre

Marc Lévy est de retour après Éteignez tout et la vie s’allume (181.513 ex. vendus selon Edistat, en attendant la version poche), co-édité par Robert Laffont et Versilio en novembre 2022.

Tout d'un futur best seller

Un soir, en rentrant à la maison, Veronika est confrontée à la disparition soudaine de son fils de neuf ans. Avec sa fille Lilya, elles sont lancées dans une quête désespérée pour découvrir où Valentyn pourrait bien être...

Guidées par la bravoure juvénile de l’une et la détermination maternelle de l’autre, elles se confrontent à un monde où le danger est omniprésent. Dans leur recherche, elles croiseront le chemin de La Symphonie des monstres, un dessein bien plus sinistre que tout ce qu’elles auraient pu imaginer...

« Veronika est de ces femmes qui résistent même dans les pires moments. On ne choisit pas d’être infirmière si on accepte la défaite… Sa solitude, elle l’a apprivoisée. Dompter la peur, c’est autre chose. »

25e roman, qui doit paraître le 17 octobre prochain, pour celui qui publia son premier à 39 ans après des expériences dans la gestion de design et l’architecture. Un nouveau best-seller en perspective pour celui qui sait si bien mêler aventure, amour et mystère ? En tout cas un ouvrage chez Robert Laffont et non Albin Michel, comme la « la meurtrière rumeur » le laissait entendre, pour le moment en tout cas...

Sa trilogie, 9 (C’est arrivé la nuit, Le Crépuscule des fauves et Noa), démarrée en septembre 2020, a cumulé près d’1,15 million d’exemplaires vendus (grand format et poche, données Edistat).

La Symphonie des monstres, de Marc Levy

Sortie annoncée le 17 octobre 2023.

La fin d'un cycle

Un autre plébiscite du public, mais du côté roman historique, c’est Ken Follett. Situé à la fin du XVIIIe siècle, Les Armes de la lumière nous plonge dans l’univers fictif de Kingsbridge, mettant en scène une série de familles dont l’existence est chamboulée par l’émergence de la révolution industrielle.

La ville est le théâtre de grèves, d’émeutes pour le pain et d’une opposition croissante face à la conscription forcée. Tandis que la dissidence envers le gouvernement est sévèrement punie, le tumulte s’intensifie en raison de la longue guerre de vingt-trois ans opposant la Grande-Bretagne à la France. Cette lutte entre les deux puissances atteint son apogée lors de la célèbre bataille de Waterloo...

Pour son éditeur, « c’est certainement le livre le plus ambitieux de Ken Follett ». L’auteur gallois expliquait en janvier 2023 : « Je suis fasciné par la façon dont les individus se battent — et remportent ce combat — pour la liberté. La plupart de mes récits parlent de cela. Le thème sous-jacent des Armes de la lumière est la liberté d’expression. »

Avec cet ouvrage de près de 800 pages, qui doit sortir en France le 5 octobre prochain, le romancier à succès conclut un cycle en huit tomes d’une vaste saga qui décrit les mille dernières années de la civilisation occidentale : cinq textes autour de la ville de Kingsbridge et trois livres d’une série annexe, « Le Siècle ». Ken Follett a vendu plus de 75 millions d’exemplaires de ses oeuvres dans le monde.

Les Armes de la lumière, de Ken Follett.

Un inédit

Le dernier livre de Ken Follett, édité chez Robert Laffont, Pour rien au monde (trad. Odile Demange, Jean-Daniel Brèque, Nathalie Gouyé-Guilbert, Dominique Haas et Christel Gaillard-Paris), s’est écoulé en France, dans ses versions grand format et poche confondues, à 288.956 exemplaires, d’après Edistat.

À noter la parution, le 26 octobre prochain, du « dernier inédit de l’auteur » américain, Richard Yates, disparu en 1992, Jeunes cœurs éprouvés. L’histoire « douce-amère » d’un couple dans l’Amérique des années 1950 : chronique du « rêve américain » et des désenchantements qu’il peut engendrer...

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)