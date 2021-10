Ken Follett : “L’histoire la plus réaliste que j’aie jamais écrite

Après avoir écrit des thrillers pendant dix ans, il avait surpris le monde littéraire avec Les Piliers de la Terre, un livre très documenté consacré à la construction d’une cathédrale au Moyen Âge qui, à ce jour, s’est vendu à vingt-sept millions d’exemplaires dans le monde. Grâce aux éditions Robert Laffont, nous vous proposons un entretien inédit avec Ken Follett.

Tout comme l’avaient fait Les Piliers de la Terre, Pour rien au monde marque un nouveau départ dans votre œuvre. Pourquoi un tel virage à nouveau ?

Ken Follett : Je pense qu’en tant qu’artiste, vous devez constamment vous réinventer. Je n’ai pas envie de mettre des œillères et d’écrire indéfiniment le même type d’histoire. Un jour ou l’autre la source se tarit et il faut trouver un nouveau filon, qui sera peut-être encore meilleur.

Comment avez-vous choisi le titre de Pour rien au monde ?

Ken Follett : Je n’arrêtais pas de me dire que cela pouvait arriver... mais quand ? J’espère que pour rien au monde cela ne sera le cas.

Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour créer vos personnages ?

Ken Follett : Non, tous les personnages sont complètement fictifs, et c’est un choix délibéré. La présidente des États-Unis et les autres leaders internationaux apparaissent dans l’histoire. Pour autant, je voulais que ce soit évident qu’ils aient été inventés de toutes pièces.

Cela étant dit, je pense que nos présidents et nos ministres actuels pourraient prendre les mêmes décisions. C’est l’histoire la plus réaliste que j’aie jamais écrite.

Combien de temps cela vous a-t-il pris pour écrire ?

Ken Follett : Pour rien au monde a été conçu très rapidement. J’ai construit la trame et rédigé le premier jet il y a un an de cela, et je l’ai réécrit en trois mois. Pour moi, c’est d’une vitesse vertigineuse. La dernière fois que j’ai eu autant d’idées, c’était quand j’écrivais L’Arme à l’œil, il y a presque un demi-siècle.

Et comment avez-vous mené vos recherches ?

Ken Follett : J’ai interviewé de nombreuses personnes de haut rang qui sont impliquées dans des conflits internationaux, notamment un Premier ministre, deux ambassadeurs et un général. J’avais organisé plusieurs voyages, mais à cause du Covid, j’ai dû les annuler.

Heureusement, j’étais déjà allé à Pékin, dans le désert du Sahara et à la Maison Blanche. J’ai étudié les porte-avions, les lance-missiles et les bunkers nucléaires...

Chaque semaine je lisais The Economist et chaque jour, The Financial Times. À cela on ajoutera le Foreign Affairs Magazine, The China Quarterly et The Journal of Strategic Studies. Mais ce sont mes discussions avec ceux qui sont en première ligne qui ont été les plus cruciales.

Au cours de vos recherches, quelle a été la chose la plus importante que vous ayez découverte ?

Ken Follett : Qu’à chaque heure du jour et de la nuit, le président des États-Unis a avec lui une carte de la taille d’une carte bancaire, appelée le biscuit, sur laquelle est inscrite une série de lettres et de chiffres qui change tous les jours ‒ les codes de tir nucléaire.

Il faut casser l’enveloppe extérieure en plastique pour pouvoir lire ce code, qui permet au président de confirmer son identité s’il doit appeler le Pentagone pour lancer une attaque nucléaire.

