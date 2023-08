Le true crime fait recette en podcast

Il Pod — Italian Podcast Awards, est un prix national né en 2022 et dédié aux meilleurs podcasts italiens. L’édition 2023 a eu lieu en juin, précisément du 9 au 11. L’annonce et la remise des prix aux lauréats des différentes catégories — seize au total — ont été précédées de deux jours de rencontres et de conférences à Milan sur ce média de plus en plus populaire. Les professionnels de cette industrie culturelle ainsi que les créateurs de contenus ont pu rencontrer leur public, la communauté des auditeurs.

Le prix est organisé par Maura Gancitano et Andrea Colamedici, philosophes et écrivains fondateurs du projet de diffusion culturelle Tlon, et par le producteur Fabio Ragazzo, directeur artistique de cette deuxième édition. Le projet Tlon se manifeste à travers une école permanente de philosophie et d’imagination, une maison d’édition (Tlon edizioni) et une librairie-théâtre. Maura et Andrea sont eux-mêmes auteurs de plusieurs podcasts et sur les réseaux sociaux ils sont suivis par une communauté de centaines de milliers de personnes.

Le prix et son organisation

Parmi les 539 podcasts inscrits, cinq finalistes ont été sélectionnés pour chacune des catégories du concours, parmi lesquelles on retrouve par exemple du bien-être, de la culture, du documentaire, des actualités, de l'information indie, du divertissement indie, du true crime…

Le podcast de l’année a été choisi parmi les gagnants des différentes catégories par le jury, composé des lauréats de l’année précédente et de professionnels du monde culturel.

Par ailleurs, un autre prix prestigieux, le Amazon Music Audience Award, est consacré au podcast le plus aimé par les auditeurs.

Les lauréats de la deuxième édition

Les lauréats confirment l’une des plus grandes tendances en termes de genres de podcasts écoutés, le true crime, confirmant aussi l’attention du public pour les enquêtes journalistiques sur les affaires criminelles. Le prix du podcast de l’année, en effet, a été décerné à Indagini de Stefano Nazzi (Il Post), qui raconte chaque mois ce qui s’est passé après certaines des affaires criminelles les plus célèbres d’Italie.

Le prix du podcast indépendant de l’année a été décerné à Rumore de Francesca Zanni, qui raconte l’histoire de Federico Aldrovandi, un jeune homme de 18 ans décédé à Ferrare le 25 septembre 2005 lors d’un contrôle de police. Avec près de 70.000 votes s’est distingué le vainqueur du meilleur podcast voté par le public : Tintoria de Stefano Rapone et Daniele Tinti.

À lire - Écouter un livre audio rend-il plus crédule ?

Le triomphe du true crime

Pour s'intéresser de plus près au gagnant de cette année, il faut préciser que Stefano Nazzi est journaliste, notamment dans le domaine de l’actualité criminelle et judiciaire, pour le journal en ligne Il Post, producteur du podcast Indagini. Ce dernier a donné lieu à un livre publié chez Mondadori en mai 2023, Il volto del male (Le visage du mal) qui rassemble dix affaires sélectionnées.

D'après l’auteur, le podcast fonctionne actuellement, car « il réussit à attirer l’attention » (Il Libraio). La narration des affaires criminelles par Stefano Nazzi bouleverse la mise en scène traditionnelle du genre : son style est aussi sobre et épuré que possible, s’en tenant aux faits sans influencer le jugement de l’auditeur. Un choix qui semble avoir été apprécié par la critique italienne, ainsi que par le public.

Crédits photo : Matthew Michael/unsplash