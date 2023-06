Écouter un livre audio rend-il plus crédule ?

Le duo, Boaz Keysar et Janet Geipel, s’est inspiré pour leur recherche du modèle popularisé par le psychologue et auteur à succès, Daniel Kahneman, tiré de son ouvrage, Système 1/Système 2 : Les deux vitesses de la pensée (trad. Raymond Clarinard).

Écoute et ressenti

L’Israélien défend qu’il y a deux manières d’évaluer l’information : intuitivement, sur la base de l’instinct et du ressenti, et analytiquement, par la réflexion logique avec ses principes de cause à effet et de non-contradiction. Le premier est rapide, spontané, mais vulnérable à la désinformation et aux biais cognitifs, quand le second est plus lent, mais plus sûr.

Des tests existent pour définir quel système chacun utilise, à partir de questions, comme celle-ci : combien d’animaux de chaque espèce Moïse a-t-il pris sur l’Arche ? Répondre « deux » signifie que la pensée du système 1 s’est enclenchée. La bonne réponse, « zéro », aurait nécessité une réflexion plus longue, ou une plus grande attention, afin de se rappeler que c’est Noé qui construit l’Arche, et non Moïse. Donc d'utiliser le système 2.

Science contre art

Les deux chercheurs se sont demandés s’il était possible de transposer cette approche, en se concentrant sur l’ouïe et la vue. Le résultat : lorsque les participants ont dû répondre au type de question proposée ci-dessus, « simple mais trompeuse », ils étaient beaucoup plus susceptibles de faire des erreurs lorsqu’elles étaient prononcées à haute voix qu’à l'écrit.

L’expérience a ensuite été répétée avec une plus grande gamme de tâches et dans des populations plus diverses, avec le même résultat : « En écoutant plutôt qu’en lisant, les gens étaient plus enclin à s’appuyer sur le système 1 », résume l’auteur de The Expectation Effect : How your mindset can transform your life (L’effet d’attente : comment votre état d’esprit peut transformer votre vie), David Robson.

À partir de ce constat, on pourrait affirmer qu’un audiobook scientifique ou philosophique devient difficile à parfaitement apprécier ou assimiler, quand la fiction serait plus favorisée par l'écoute, puisque l’esprit critique est ici moins fondamental qu’une présence émotionnelle. Du moins en règle générale.

L'apport de la voix pour un texte

De son côté, l’ancienne Présidente de la Commission livre audio du SNE, lancée en 2015, et actuelle Présidente de l’Association de Promotion du Livre Audio/Vox, Paule du Bouchet, confiait à ActuaLitté : « La lecture orale n’est pas simplement la traduction avec d’autres moyens d’un texte écrit. »

Et de développer : « Quand on pratique le livre oral, on se rend compte que ce qui se dit à travers la voix charnelle est quelque chose que vous ne percevez pas lors de la lecture silencieuse. La voix donne une autre dimension à l’œuvre, nous fait ouïr son mystère. Une mesure que parfois même l’auteur ne sait pas qu’il l’a inscrite dans son ouvrage. Cicéron parlait du chant obscur de la voix. »

Le retour de l'oralité

Elle confiait en outre : « Des textes que j’ai moi-même commis, en les entendant par la voix d’un autre, m’ont surpris jusqu’à me faire la réflexion : “Je ne savais pas que j’avais écrit ça !” Une expérience que nombre d’auteurs m’ont également rapportée. »

À LIRE:Livres audio et podcasts, consommation en hausse chez les Français

Paradoxalement, cet attachement ancien à l’oralité retrouverait une vigueur avec les outils de la modernité. Paule du Bouchet confirmait : « Au Moyen-Âge, ceux qui pratiquaient la lecture silencieuse étaient même mal perçus. Les toutes premières inscriptions gravées sur les vases grecs, c’étaient à voix sorties, hautes, qui s’adressaient à quelqu’un de vivant. Ce n’était pas pensé pour la lecture silencieuse. Cette dernière pratique est une invention de l’imprimerie. »

Crédits photo : HS You (CC BY-ND 2.0)