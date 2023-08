Égypte : un poète libéré, un éditeur emprisonné

Un chassé-croisé bien particulier et peu réjouissant a été observé par les organisations de défense des libertés civiques, en Égypte. Si la grâce présidentielle accordée à Ahmed Douma, une des personnalités phares de la révolution égyptienne de 2011, pouvait apparaitre comme un signal d'ouverture et de bonne volonté, il a rapidement été étouffé par une nouvelle arrestation arbitraire.

10 années de prison

Aux côtés de quatre autres codétenus, Ahmed Douma a effectué ses premiers pas en liberté depuis une décennie, ce samedi 19 août, mais n'a pas perdu le sens des réalités : son bonheur « ne sera complet qu'une fois que les autres prisonniers seront libérés », a-t-il affirmé.

Cofondateur des mouvements contestataires du 6-avril et Kifaya, qui ont largement pesé dans la démission du président Hosni Moubarak, Ahmed Douma avait été emprisonné en 2013, accusé de violences liées au soulèvement populaire. Condamné à la prison à vie en 2015, il avait été rejugé en 2019 pour « rassemblement, possession d'armes blanches et de cocktail Molotov et agression sur des membres des forces armées et de la police », sur décision de la Cour de cassation.

La peine prononcée atteignait alors les 15 années de prison, pour près de 300.000 € d'amende. Né en 1989, élevé dans un milieu influencé par les Frères musulmans, Douma s'est émancipé de cette emprise pour embrasser la cause de la démocratie. Critique de Mohamed Morsi, qui succéda à Moubarak, il fut arrêté par ce régime, puis par le suivant, installé par un coup d'État en 2013. Ahmed Douma a publié deux recueils de poésie, dont Curly, en 2021, paru chez Dar Maraya.

La grâce présidentielle accordée par Abdel Fattah al-Sissi cache assez mal la recherche d'une nouvelle légitimité auprès des Égyptiens, alors que la crise économique s'intensifie dans le pays et qu'il sera sans doute candidat à sa réélection en 2024...

Un éditeur muselé

Les tendances autoritaires du gouvernement se sont réveillées quelques jours plus tard seulement, après la détention de l'éditeur Hisham Kassem, accusé d'« insultes envers les forces de l'ordre » après un message publié sur les réseaux sociaux, indique Middle East Eye.

Cette autre figure de l'opposition à Abdel Fattah al-Sissi a été arrêtée le 20 août dernier, accusée de « diffamation et calomnie » par l'ancien ministre égyptien Kamal Abu Eita. En détention provisoire, Kassem s'est vu proposer une libération sous caution, qu'il a refusé de payer, indiquant sur les réseaux sociaux qu'il était « plus intègre qu'Abdel Fattah al-Sissi ».

En raison de ses propos, l'homme a écopé d'une prolongation de sa détention provisoire de quatre jours.

« L'arrestation du journaliste égyptien Karim Asaad, au cours de laquelle lui et son épouse ont été attaqués à leur domicile, et la détention en cours de l'auteur et éditeur Hisham Kassem jettent de sérieux doutes sur la volonté réformiste de l'Égypte », a souligné l'organisation de défense de la liberté d'expression PEN America dans un communiqué.

Les autorités égyptiennes continuent d'exercer une politique répressive à l'égard de la liberté d'expression, en témoigne la persistance des « crimes de lèse-majesté », qui limitent la critique des puissants.

Les geôles du pays détiennent encore, entre autres, deux autres figures de l'opposition : l'auteur et blogueur Alaa Abdel Fattah, ainsi que le poète Galal al-Behairy.

Photographie : Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en janvier 2023 (U.S. Department of State, domaine public)