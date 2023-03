Égypte : en prison, le poète Galal al-Behairy entame une grève de la faim 

« Aujourd'hui commence ma sixième année en prison... » Ainsi s'ouvre une lettre du poète Galal al-Behairy, écrite depuis sa cellule de Badr, ce 5 mars 2023. « Aujourd'hui, j'ai décidé d'opposer mes droits constitutionnels et humains à cette situation inhumaine », poursuit-il, annonçant le début d'une grève de la faim.

Galal al-Behairy refuse aussi, depuis cette date, les traitements médicamenteux qu'il reçoit pour des problèmes cardiaques et lutter contre la dépression. « Des accusations honteuses ont été prononcées à mon encontre, de mensonge pour la plus insultante et de terrorisme pour la plus grave. De tous ces faits je n'en ai commis qu'un seul : la poésie. »

Tunnel de condamnations

Musicien égyptien de hard rock, Ramy Essam vit en exil en Suède depuis 2015. Et pour cause : opposant au régime d'Abdel Fattah al-Sissi, il en dénonce régulièrement les actions, parmi lesquelles des manquements aux droits humains.

En 2018, il publie « Balaha », une chanson dont le texte déplore l'accession au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi après le coup d'État de 2013, quelques mois après la révolution égyptienne, en 2011. Restriction des libertés et de la parole, corruption, inégalités... « Nous voulions rappeler à chacun le droit de s'exprimer, de critique, le droit d'aspirer au changement », explique encore Ramy Essam.

Ramy Essam étant hors de portée, la répression s'abat sur ses collaborateurs : le poète Galal El-Behairy, qui a signé les paroles de « Balaha », le web designer Mustafa Gamal et le réalisateur du clip de la chanson, Shady Habash, sont interpelés, ainsi que quatre autres personnes.

Le parolier est alors accusé d'avoir rejoint « un groupe terroriste », d'avoir « diffusé de fausses informations » et « insulté le président ». Toutes ces charges seront abandonnées, mais Galal El-Behairy reste en détention provisoire. Le 31 juillet 2018, il est appelé à la barre, désormais pour avoir « insulté l'armée égyptienne par la publication d'un livre ».

Lui est cette fois reproché l'écriture et la diffusion d'un recueil poétique, The Finest Women On Earth, dans lequel il se confronte à l'aspect militariste de l'État égyptien. La sentence est lourde, puisqu'il écope de 3 années de prison.

Mais, en 2021, Galal El-Behairy ne retrouve pas la liberté. Le voici de nouveau accusé d'avoir « diffusé de fausses informations » et d'appartenance à « un groupe terroriste » par la cour de sûreté de l'État. Depuis, il reste en détention provisoire, dans l'attente d'un procès.

En novembre 2020, Ramy Essam a publié une chanson en l'honneur de Galal El-Behairy, mettant en musique un texte de ce dernier écrit en prison. Quelques mois plus tôt, son codétenu Shady Habash mourrait en prison de négligences médicales, sans jamais avoir été jugé.

Droits humains bafoués

Plusieurs organisations égyptiennes des droits humains se sont indignées des violations répétées observées dans les prisons du pays. Dans celle de Badr, où est enfermé Galal El-Behairy, les autorités refuseraient des traitements médicaux aux détenus ayant recouvert les caméras de surveillance de leur cellule. L'absence d'exercices physiques, de visites de proches ou encore des régimes alimentaires carencés sont dénoncés par les détenus.

Ouverte en décembre 2021, la prison de Badr était pourtant présentée comme un modèle carcéral par le président Abdel Fattah al-Sissi, pour donner des gages aux organisations internationales des droits humains...

PEN International, association d'auteurs défendant la liberté d'expression dans le monde entier, appelle à la « libération inconditionnelle et immédiate » de Galal El-Behairy, qui cessera bientôt de s'hydrater.

Photographie : Galal al-Behairy