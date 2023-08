Michel Rabagliati et Paul, indéfectiblement dans le coeur des Québecois

Mettra-t-on sur le compte de sa nomination de juin dernier, où Michel Rabagliati reçut le grade de Chevalier de l’ordre national du Québec — la plus haute distinction de la Belle Province, depuis 1984 ? Ou plus simplement, de l’engouement passionné des lecteurs pour les aventures de Paul, suivies depuis 1999 ? Pour La Pastèque éditeur, Rose à l’île, ce nouvel album, a chamboulé l’été.

« Quelque jours après le fameux 12 août, Rose à l’île trône au sommet des palmarès après sa sortie du 10 août dernier », explique à ActuaLitté Frédéric Gauthier, cofondateur de la maison.

Qu’on se penche sur le site LesLibraires.ca, réunissant des librairies indépendantes, ou sur le site de Renaud Bray, l’enseigne bien connue sur le territoire, le constat est le même : Rose à l’Île occupe la première place des ventes. LesLibraires.ca précisent d’ailleurs que Michel Rabagliati s’installe de loin dans les 100 meilleures ventes réalisées ce 12 août.

Les lecteurs français ne découvriront cette nouveauté que fin octobre :

Durant l’été 2017, Rose et son papa décident de séjourner dans un chalet situé à l’île Verte, au Bas-Saint-Laurent. Pour Paul, c’est une première escapade en tête-à-tête avec sa fille. Suite à une période difficile sur le plan émotionnel, une lassitude au travail et la perte de ses parents, il ressent le besoin de se recentrer. C’est dans ce refuge paisible, idéal pour la méditation, que Paul entame une nouvelle étape de son existence. – Rose à l’île, en quelques mots

Mais les ouvrages de Michel Rabagliati, eux, sont déjà connus : en une vingtaine d'années, ce sont plus de 67.000 ventes que les 10 tomes ont réalisés dans l'Hexagone (données : Edistat).

« L’office était d’environ 20.000 exemplaires et près de la moitié s’est vendue le premier week-end », s’émerveille l’éditeur. « Comme éditeur nous sommes ravis par la réception des lecteurs à la nouvelle approche de Michel. Ça donne toute la mesure de l’affection des lecteurs et lectrices pour l’univers personnel que Michel a bâti à travers bientôt 25 années. »

Et d’ajouter : « L’approche plus intimiste se rapprochant du roman représentait une prise de risque, mais comme le tout est totalement incarné autant dans la forme que dans le récit, la parution de ce titre n’a suscité que de l’enthousiasme. »

Données BTLF-Gaspard 2022

L’exploit s’apprécie d’autant plus que d’ordinaire, c’est la littérature qui, tant côté livres québécois qu’étrangers, profite amplement de ce 12 août. Et la BTLF (Société de gestion de la banque de titres de langue française) devrait confirmer sous peu la réussite : on attend désormais les données de l’édition 2023, avec impatience.

Alors, pour prendre patience, justement, l'éditeur nous propose quelques planches en avant-première...

Mise à jour 16h45

La 10e édition de l’événement Le 12 août, j’achète un livre québécois ! aura tenu ses promesses, et même davantage ! Selon les chiffres recueillis aux caisses des librairies indépendantes par la BTLF, il s’agit de la meilleure récolte* de ventes de livres québécois depuis que l’événement a été créé en 2014.



En ce 12 août 2023, 80 % de tous les livres vendus (toutes catégories) dans les librairies indépendantes étaient des livres québécois. Retenons l’engouement spectaculaire pour la BD québécoise, dont les ventes ont été de 16 fois supérieures qu’à l’habitude. Celles de la littérature (romans, théâtre et poésie) ont été multipliées par 9 et celles du livre jeunesse par 4.



Rappelons que Le 12 août, j’achète un livre québécois ! est l’initiative web spontanée de deux auteurs jeunesse, Patrice Cazeault et Amélie Dubé, en réaction à la morosité du marché du livre en 2014. Tous les résultats sont disponibles à cette adresse.

