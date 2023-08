En Malaisie, le ministère de l'Intérieur chasse les livres marxistes

Sur le réseau social Facebook, le libraire malaisien Benz Ali, propriétaire de Toko Buku Rakyat, multiplie les messages depuis le vendredi 18 août. Il veut « remuer ciel et terre », pour « voir ce qu'il se passe ».

Le 18 août, il fait ainsi le récit d'une perquisition menée dans son commerce, effectuée par des hommes vêtus d’un gilet jaune frappé de l'inscription « Ministère de l'Intérieur ». « La police de la pensée est de retour », affirme le libraire, en pointant les titres recherchés par les autorités : selon lui, des ouvrages portant sur le marxisme et l'extrême gauche.

Quelques exemplaires seront finalement saisis par les agents : Karl Marx. The Revolutionary as Educator, de Robin Small, consacré au penseur prussien, et Koleksi Puisi Masturbasi (Masturbation), un recueil de poèmes signés par Benz Ali lui-même.

Le libraire a interpellé Anwar Ibrahim, le Premier ministre de la Malaisie, afin d'obtenir des explications quant à cette visite inamicale. Selon lui, les agents ont justifié leur intervention par le Traité sur l'impression et la publication de 1984 (Printing Presses and Publications Act, PPPA).

L'organisation non gouvernementale malaisienne Lawyers for Liberty s'est immédiatement opposé à ce détournement du droit, assurant que les agents avaient agi « illégalement, d'une manière contraire à la constitution et imprudemment en investissant la librairie et en saisissant les livres ». D'après l'ONG, les livres n'étaient pas officiellement interdits dans le pays, ce qui entre en contradiction avec la saisie.

Des intimidations fréquentes

Nommé par le pouvoir royal en novembre 2022, le Premier ministre Anwar Ibrahim jouissait d'une réputation de réformiste. Il fut longtemps dans l'opposition. Figure montante de l'Organisation nationale des Malais unis (Umno) dans sa jeunesse, il est ministre des Finances en 1991, mais son ascension est brutalement stoppée à la fin des années 1990.

Condamné à une quinzaine d'années de prison, libéré en 2004, il revient dans l'arène politique une dizaine d'années plus tard, cette fois en s'opposant à l'Umno. De nouveaux déboires judiciaires parasitent ce retour, jusqu'à 2018 et une première victoire, avant la consécration de cette fin d'année 2022.

Les quelques mois de mandat d'Anwar Ibrahim n'ont pas été à la hauteur des attentes, particulièrement sur le plan des libertés individuelles.

En janvier dernier, trois livres jeunesse se retrouvaient ainsi frappés d'une interdiction de vente dans le pays, au prétexte qu'ils feraient la promotion des « modes de vie LGBTQ ». Dans ce pays à majorité musulmane, le ministère de l'Intérieur indiquait alors que sa décision permettait de « prévenir la propagation d’éléments qui nuisent à la moralité de la communauté ».

La censure de ces livres est d'autant plus étonnante lorsque l'on sait qu'Anwar Ibrahim a lui-même été victime des lois sur la moralité : il a été condamné à deux reprises pour des « actes de sodomie », en 1999 puis en 2014.

L'Union internationale des éditeurs de gauche (International Union of Left Publishers) a dénoncé dans un communiqué, concernant le cas de la librairie Toko Buku Rakyat, une intervention « aussi autoritaire qu'antidémocratique », qui « perpétue une tradition de persécution de la pensée marxiste » et « bafoue le droit fondamental des Malaisiens de lire et de s'exprimer librement ».

Photographie : Kuala Lumpur (illustration, Steffen Flor, CC BY-SA 2.0)