Un été mouvementé pour l'édition italienne

Commençons par les acquisitions concernant, d’une part, le groupe Mondadori et la distribution de bandes dessinées, et, de l’autre, le groupe Edifin et l’édition universitaire de non-fiction.

Mondadori continue d’investir dans la bande dessinée, reproduisant le modèle d’entreprise verticalement intégrée qui le distingue dans le secteur du livre (il contrôle en effet des chaînes des librairies ainsi que plusieurs maisons d’édition).

Le groupe a signé un contrat pour l’acquisition d’une participation de 51 % dans Star Shop Distribuzione S. r. l., un distributeur spécialisé dans le canal des boutiques de bandes dessinées (fumetterie) et dans la gestion de points de vente directe ou franchisée dans le même segment. Sergio Cavallerin et Matteo Cavallerin, fondateurs et directeurs de Star Shop Distribuzione, restent directeurs exécutifs de l’entreprise, fondée il y a plus de trente ans, en tant que distributeur des publications de Star Comics, dont Mondadori a acquis 51 % il y a un an.

Cette grande entreprise distribue aujourd’hui des titres à plus de 500 magasins de bandes dessinées en Italie et possède 14 points de vente directe. Au cours de 2022, elle a enregistré un CA de 34,2 millions € et un bénéfice net de 1,2 million €. L’acquisition par Mondadori de 51 % de la société correspond à environ 9 millions €. Les bases d’une reprise complète ont également été jetées.

Des mouvements dans le secteur de la non-fiction universitaire

Une partie du catalogue de livres et toutes les revues de la marque Salerno Editrice, fondée à Rome il y a 51 ans, seront vendues au groupe Edifin, qui coordonne les activités de la maison d’édition Il Mulino (fondée à Bologne en 1954) et de Carocci editore (fondée à Rome en 1980), éditeurs de livres universitaires très réputés en Italie.

« La qualité des livres sélectionnés » selon Enrico Malato, président et fondateur de Salerno Editrice, est un des éléments clé de la maison. Carocci editore, qui dispose d’un catalogue de plus de 7000 titres, reprendra les prestigieuses collections de Salerno Editrice en respectant sa ligne éditoriale. Il Mulino, reprendra en revanche les revues de Salerno Editrice.

Des changements de poste au sein du groupe Mondadori…

Cet été 2023, de nombreux changements de poste concernent des responsables et directeurs éditoriaux de grandes maisons d’édition. Commençons par le groupe Mondadori. Federica Magro sera en septembre la nouvelle directrice éditoriale de Rizzoli. Elle rendra compte à Massimo Turchetta, directeur général de Rizzoli.

Par ailleurs, la fiction italienne sera confiée à Gemma Trevisani, qui remplace Michele Rossi après 18 ans, lequel lancera une start-up pour produire des contenus audio et vidéo. En ce qui concerne le parcours de Gemma Trevisani, après avoir travaillé pendant sept ans, à partir de 2009, chez Rizzoli en tant qu’éditrice de fiction italienne (sous la direction de Michele Rossi lui-même), elle a été impliquée dans le scouting littéraire, en travaillant dans le bureau de Maria B. Campbell à New York puis à Londres, jusqu’en 2019. Elle est ensuite retournée en Italie, chez Einaudi Stile Libero à Rome, avant de revenir chez Rizzoli en tant qu’éditrice principale de fiction étrangère.

Un autre changement de poste concerne la maison d’édition Mondadori : à partir de la mi-septembre 2023, Marilena Rossi remplacera Giovanni Francesio à la tête de la fiction italienne de Mondadori. L’éditrice a travaillé durant une quinzaine d’années avec des écrivains italiens : Teresa Ciabatti, Alessandro D’Avenia, Fabio Genovesi, Daniele Mencarelli et Alessandro Piperno par exemple.

… aux évolutions chez Nord et Neri Pozza

Giovanni Francesio, qui a donc quitté Mondadori après avoir occupé le poste de directeur éditorial pour la fiction italienne depuis 2018, sera, à partir de septembre, le nouveau directeur éditorial de Neri Pozza, une maison d’édition fondée en 1946 à Venise, qui s’est toujours concentrée sur la fiction étrangère et qui souhaite désormais s’ouvrir à la fiction et à la non-fiction italiennes.

Il remplacera Giuseppe Russo, qui a occupé le poste de directeur éditorial de Neri Pozza pendant 23 ans, de 2000 à 2023, et qui participera à un nouveau projet chez Feltrinelli. Sabine Schultz sera directrice éditoriale adjointe aux côtés de Giovanni Francesio.

Du mouvement, aussi, au sein du groupe GeMS : Grazia Rusticali, qui a travaillé pour beaucoup de maisons notamment Piemme, Sperling & Kupfer, il Saggiatore, est devenue directrice de la maison d’édition Nord, en remplacement de Cristina Presso (qui prend sa retraite). Cette maison, aujourd’hui dirigée par Marco Tarò, fait partie du groupe GeMS depuis 2005 et a commencé en publiant de la fantasy et de la science-fiction dans les années 1970. Elle est connue à l’international pour plusieurs succès comme la saga de Stefania Auci, publiée en France par Albin Michel.

La création de la maison Gramma…

Outre ces mouvements de professionnels de l’édition qui passent d’une maison d’édition à l’autre, une nouvelle marque a vu le jour au sein du groupe éditorial Feltrinelli : il s’agit de Feltrinelli Gramma, qui sera dirigé par Giuseppe Russo, comme on l’a dit, ancien directeur éditorial de Neri Pozza.

Roberto Cotroneo sera l’éditeur de la fiction italienne et Marcella Marini de la fiction étrangère. À partir du printemps 2024, Feltrinelli Gramma publiera une trentaine de livres par an, « allant de la fiction à la non-fiction, des essais aux mémoires, de la littérature de voyage à la redécouverte des classiques », comme l’indique Il Libraio. Gianluca Foglia, directeur de la branche édition de Feltrinelli, a précisé que la stratégie du groupe se concentre sur « la fiction littéraire et la non-fiction de qualité ».

Selon Giuseppe Russo, « le nom Gramma est un hommage au pouvoir de l’écriture, dont l’invention est, selon Benveniste, un “acte fondateur” de notre civilisation, par lequel le langage cesse d’être un simple instrument de communication pour devenir un puissant moyen de réflexion, d’imagination et d’invention ».

… et les évolutions du groupe Feltrinelli

Le groupe Feltrinelli est l’un des plus importants de l’édition italienne. Il possède une grande chaîne de librairies (environ 110 magasins du nord au sud de l’Italie) et une maison d’édition principale (fondée en 1954 à Milan par Giangiacomo Feltrinelli), à laquelle s’ajoutent de nombreuses marques : Gribaudo, Apogeo, Rough Guides, Crocetti, SEM et, en Espagne, Anagrama. En outre, Feltrinelli détient des participations majoritaires dans les maisons d’édition Marsilio et Sonzogno, ainsi que dans Donzelli.

Ce groupe jouit récemment d'un bon dynamisme qui se manifeste sous plusieurs aspects : la création d’une nouvelle collection de livres de poche, « Le stelle », qui a été annoncée récemment, ainsi que la relance de la marque SEM, confiée à Michele Rossi, début 2023.

