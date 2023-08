Andrzej Sapkowski annonce une suite à la saga The Witcher

La Dame du lac fut, jusqu’à cette révélation, l’ultime tome d’une saga de cinq romans éditée entre 1994 et 1999, à quoi s’ajoutent des recueils de nouvelles parus entre 1990 et 1993, et dont le premier se nomme Le Sorceleur. En 2013, un autre ouvrage d’Andrzej Sapkowski, La Saison des orages, est paru, qui s'inscrit dans le même univers mais n'entre pas dans la trame principale de la saga.

Du texte à la série Netflix

L’histoire est centrée sur Geralt de Riv, un sorceleur, soit un chasseur professionnel formé depuis son jeune âge pour traquer et éliminer des créatures surnaturelles. Les sorceleurs subissent des mutations à travers des rituels qui leur confèrent des capacités physiques et magiques surhumaines, les rendant aptes à combattre des monstres, mais aussi stériles et souvent méprisés ou craints par la population.

Malgré son aspect stoïque et distant, le guerrier à la chevelure blanche possède un code moral fort et se retrouve régulièrement en conflit avec un monde où la distinction entre le bien et le mal est floue. Outre les chasses de monstres, la série est imprégnée d’intrigues politiques complexes, impliquant plusieurs royaumes, empires et factions.

Le sorceleur est entouré d’une galerie de personnages, tels que Yennefer de Vengerberg, une puissante magicienne et l’amour de sa vie, Ciri, une jeune princesse destinée à jouer un rôle majeur dans les événements du monde, ou Jaskier, un barde espiègle et proche de Geralt.

En France, tous les titres de l’univers du Sorceleur ont été publiés chez Bragelonne entre 2003 et 2011, et Milady, dans des traductions de Laurence Dyèvre, Alexandre Dayet et Lydia Waleryszak.

Beaucoup ont connu la saga à travers les adaptations des livres, à commencer par les jeux vidéo, avec The Witcher dès 2007, développé par le studio polonais CD Projekt Red, puis deux suites en 2011 et 2015.

Le grand public a découvert cet univers par l'entremise de la série Netflix lancée en 2019, avec Henry Cavill, Anya Chalotra ou encore Freya Allan. La saison 2 est disponible depuis fin 2021 sur la plateforme américaine, et la troisième saison depuis juin dernier. Un prequel à la série, en quatre épisodes, The Witcher : L’Héritage du sang, est également disponible sur Netflix.

Si le Polonais a expliqué travailler « assidûment » sur ce 6e tome, aucun élément de l’histoire n’a été divulgué.

