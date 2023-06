Women's Prize for Fiction : un doublé pour Barbara Kingsolver

Pour la première fois de toute l'histoire de la récompense, une double lauréate se présente, en la personne de Barbara Kingsolver. L'autrice américaine avait déjà obtenu le prix en 2010, pour son livre The Lacuna (Un autre monde, traduit par Martine Aubert, Rivages). Demon Copperhead n'a pas encore été traduit en français.

Elle faisait face, en finale, à Jacqueline Crooks, Maggie O’Farrell ou encore Louise Kennedy.

Cette récompense est décernée annuellement à la meilleure œuvre de fiction publiée au Royaume-Uni au cours de l’année précédente. L’ouvrage doit être signé par une écrivaine de langue anglaise, et ce, quelle que soit sa nationalité. La gagnante reçoit 30.000 livres (environ 34.000 €) et une sculpture de bronze.

Le jury de cette édition réunissait Louise Minchin, journaliste et écrivaine (présidente), la romancière Rachel Joyce, la journaliste et autrice Bella Mackie, la romancière et nouvelliste Irenosen Okojie et la députée Tulip Siddiq.

« Compte-rendu de l'Amérique moderne, de sa crise des opioïdes et du traitement déplorable des communautés démunies et défavorisées, Demon Copperhead est en prises avec des thèmes universels, de l'addiction à la pauvreté, en passant par la famille, l'amour, le pouvoir de l'amitié et de l'art. L'ensemble forme une combinaison émouvante et remarquable, pour un roman qui survivra aux années » s'enthousiasme le jury, par la voix de Louise Minchin.

L’édition 2022 a été remportée par Ruth Ozeki, pour The Book of Form and Emptiness aux éditions Viking. L'ouvrage a été traduit cette année en français par Sarah Tardy sous le titre Le fardeau tranquille des choses aux éditions Belfond.

Photographie : Barbara Kingsolver (Women's Prize for Fiction)