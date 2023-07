Finalement, Taylor Swift n'a pas plagié une poétesse américaine

Le 23 août dernier, Teresa La Dart portait plainte contre Taylor Swift auprès d'une cour de l'État du Tennessee. Le document présentait la chanteuse comme une plagiaire du recueil autopublié Lover, mêlant « poèmes, anecdotes et photos » : elle s'en serait servi, selon La Dart, comme d'un modèle pour son propre livret, qui accompagnait l'album homonyme, sorti en 2019.

Les reproches adressés à Swift à travers la plainte restaient assez vagues, puisque La Dart estimait que l'ouvrage fourni avec l'album Lover consistait en une « remémoration des années passées, combinant des éléments écrits et picturaux », comme son propre ouvrage.

Nature des images publiées et gamme de couleurs utilisée pointaient une inspiration évidente, pour La Dart. Il y a un an, la défense de cette dernière assurait que Taylor Swift allait devoir verser plus d'un million $ de dommages et intérêts.

Plainte fantaisiste

Quelques mois plus tard, changement de programme : ce 27 juillet, Teresa La Dart a tout simplement annulé sa plainte, d'une manière unilatérale. Un moyen d'arrêter les frais, qui souligne que les arguments avancés restaient relativement faibles et n'auraient peut-être pas convaincu un juge...

L'avocat de Taylor Swift, Doug Baldridge, avait quelque peu ridiculisé la plainte, en février dernier, montrant à quel point les éléments présentés comme des preuves relevaient de la banalité et de la coïncidence. Il avait expliqué dans son mémoire que l'usage de « roses et de bleus pastel » ou que la prise de photographies « en contre-plongée » ne constituaient pas des techniques sur lesquelles Teresa La Dart pouvait faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

Interrogés par Billboard, d'autres spécialistes du droit avaient bien résumé la situation : « Cette personne pourrait tout aussi bien attaquer tous ceux qui ont déjà écrit un journal intime ou collé des images dans un cahier. »

Photographie : Taylor Swift en concert au Texas, en avril 2023 (Ronald Woan, CC BY-NC 2.0)