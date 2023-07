Bibliothèques : “Il n’y a pas lieu de retirer Bien trop petit des rayons

Bien trop petit, de Manu Causse, publié par les éditions Thierry Magnier en septembre 2022, est frappé d'une interdiction de vente aux mineurs en raison de « la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites ». Devenu un contenu pornographique aux yeux de la commission créée par une loi du 16 juillet 1949, l'ouvrage, déjà conseillé aux lecteurs de plus de 15 ans par l'éditeur, se retrouve ainsi réservé aux lecteurs et lectrices majeurs.

Présent dans les collections de plusieurs établissements de lecture publique, que devient Bien trop petit au sein des bibliothèques ? Ces dernières sont en effet tenues de respecter un certain cadre légal pour leur politique documentaire, en excluant par exemple les publications reconnues par la justice comme des incitations à la haine.

Parallèlement, leurs collections « doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales », comme le rappelle encore l'article L. 310-4 du code du patrimoine depuis la loi relative aux bibliothèques de 2021.

À LIRE - Librairie : comment vendre un livre interdit aux mineurs ?

Nous avons interrogé le bureau national de l'Association des Bibliothécaires de France afin d'éclairer les conséquences de cet arrêté du Premier ministre sur les établissements.

ActuaLitté : Les bibliothèques publiques doivent-elles retirer Bien trop petit de leurs collections ? Sous quel délai ?

Association des Bibliothécaires de France : Les bibliothèques n’ont pas à retirer l’ouvrage de leurs collections ; si l’arrêté du 17 juillet 2023 interdit spécifiquement de le proposer à des mineurs, il peut tout à fait rester accessible aux majeurs.

La mention « à partir de 15 ans » est déjà clairement explicite sur les ouvrages de cette collection : les bibliothèques peuvent tout à fait choisir de positionner Bien trop petit dans un espace adulte en explicitant leur choix.

Les exemplaires du livre peuvent-ils être mis à la disposition des adultes ? Est-il nécessaire de prévoir des mesures pour éviter leur consultation ou emprunt par des lecteurs mineurs ?

ABF : Les usagers des bibliothèques sont libres de leurs choix et les moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents, ce qui est, dans la majorité des cas, explicitement mentionné dans les règlements d'utilisation des établissements.

Les bibliothécaires peuvent défendre la présence de ce livre en rayon et expliquer la situation aux usagers, ainsi que les conditions de mise à disposition de l’ouvrage. Pour rappel, les grands principes d’achat des documents en bibliothèque font l’objet de textes (charte de politique documentaire) que la Loi Robert a identifiés comme un élément de politique publique, soumis à arbitrage des exécutifs politiques.

Le contrôle est surtout parental dans tous les cas et, en revanche, notre profession doit soutenir la liberté de création éditoriale en encourageant les éditions telles que que Thierry Magnier à poursuivre ses choix éditoriaux courageux, qui font honneur à la littérature.

Les exemplaires retirés doivent-ils également être pilonnés ?

ABF : Il n’y a pas lieu de retirer les ouvrages des rayons.

On doit ici se replacer dans le cadre de la Loi Robert, dont l’article 5 insiste sur la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales et du fait qu’elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. C’est donc exactement la problématique ici du bibliothécaire à qui, in fine, incombe la responsabilité de sa politique documentaire, sans pression aucune tout en restant dans le cadre légal, dans sa recherche de qualité de l'offre de service.

Les préfets sont-ils susceptibles de contrôler les collections des bibliothèques ? Une autre forme de contrôle pourra-t-elle être exercée par l'État ? Quels sont les risques encourus par les professionnels si le livre reste disponible au prêt pour les mineurs ?

ABF : Le contrôle de légalité dépend du préfet, qui peut saisir le juge administratif tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Il est important ici de souligner la difficulté d’imposer une obligation légale alors que les bibliothèques ne peuvent matériellement pas vérifier qui emprunte quoi : bien sûr, il existe une solution technique et on peut, sur certains titres, appliquer l’interdiction d’emprunt sur des cartes enfants. Mais on ne pourra jamais vérifier quelle carte est utilisée pour emprunter (un adolescent peut emprunter sur la carte de ses parents si ceux-ci la lui donnent).

Cela pose, au-delà du contexte particulier de cet ouvrage, la question de la frontière, qui reste artificielle, entre fiction adulte et jeunesse. La littérature dite « classique » est enseignée et recommandée dès le collège. Les fleurs du mal, un recueil qui, en son temps, a été jugé immoral et condamné pour délit d’outrage à la morale publique en 1857, est maintenant proposé, dans son intégralité, dans une majorité de bibliothèques.

L'ABF invite-t-elle les professionnels à appliquer la décision du ministère de l'Intérieur ?

ABF : L’ABF exprime son désaccord et sa vigilance sur les questions de censure, mais n’a jamais eu le rôle, ni l’ambition, d’appeler à appliquer une décision ou à y désobéir.

Cette censure est-elle préoccupante, notamment vis-à-vis de la multiplication des actes de censure institutionnels aux États-Unis ?

ABF : La censure sur un titre particulier est étonnante, mais la décision correspond à un avis de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, pour laquelle le contenu de ce livre est « pornographique ». C’est le seul motif de sanction lié à la sexualité, posé par la loi de 1949 modifiée en 2011.

N’importe quel acte de censure est forcément préoccupant, même lorsqu'il s'agit « seulement » de restreindre l’accès à une partie du public.

Ce qui nous étonne, c'est l'interdiction à des adolescents d’un ouvrage issu d’une collection pensée pour les adolescents.

Gage de qualité des choix opérés par Thierry Magnier, l’Ardeur est une collection clairement identifiée pour ses textes et explicite sur ses contenus. En tant que bibliothécaire on sait, quand on achète ces titres, ce qu’on achète.

Soulignons ici l’incompréhension de beaucoup quant à cet arrêté sur ce titre particulier, dans cette collection particulière. Un exemple important pour nous est l’initiative de Nicolas Mathieu qui, sur instagram a lancé le hashtag #wheniwas15, à travers lequel chacun.e peut témoigner du rôle de la littérature et de certains livres dans son adolescence et dans sa construction.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - “Bien trop Petit”, le livre qu'a censuré Gérald Darmanin