Humensis finalement mis en vente ?

Tout a commencé avec le rachat des historiques Presses Universitaires de France (puf) en 2014. À cette époque, Humensis n’existait pas encore : il a fallu attendre 2016 et la fusion des puf avec les éditions Belin que naisse ce nouveau groupe éditorial. Ses marques les plus importantes : Belin, les Éditions de l’Observatoire et les Équateurs. Humensis s’est ensuite agrandi avec la reprise de titres de presse tels que Classica, Pianiste ou le magazine Pour l’Éco.

Le bébé de Denis Kessler

Celui qui a porté ce projet dès l’origine, Denis Kessler, est décédé le 9 juin à l’âge de 71 ans. Il dirigeait le groupe de réassurance qui détenait 87 % du capital d’Humensis depuis 2002. Depuis le 30 juin 2021, il était président non exécutif. Sa disparition a rebattu les cartes : Denis Kessler avait en effet une « véritable passion pour l’esprit, la réflexion, les essais... autant de segments que propose Humensis dans son catalogue », nous assurait un éditeur du groupe.

Dès 2014, l’ambition affichée était de soutenir les sciences humaines et dures. Il parlait alors de « mission ». Cependant, il a été confronté à une réalité : le bilan financier, qui ne s’est guère amélioré au fil des années. L'année 2019 marquait la sortie d’une année 2018 préoccupante, avant que 2020 et 2021 ne reprennent le chemin du déficit : 1,61 million € de perte pour la première, et près de 10 % du CA et des pertes qui ont triplé pour la seconde...

En 2022, le groupe aurait accumulé 5,3 millions € de déficit (pour un CA de 40 millions €) – la pire année depuis sa création. Conclusion, le directeur général d’Humensis nommé en janvier 2018, Frédéric Mériot, quittait le groupe en décembre 2022 pour « se consacrer à de nouveaux projets ». Nicolas Bréon devint président du directoire – dont Muriel Beyer et Guillaume Montégudet étaient nommés membres, prenant effet le 1er janvier 2023. Dans le but de réduire les coûts, Olivia Recasens, directrice des éditions humenSciences, a été débarquée, et la maison qu’elle menait fermée.

Le barrage a cédé

Récemment, l'arrivée d'Augustin de Romanet comme président par intérim interrogeait. Car, à plusieurs reprises ces deux dernières années, Scor démentait strictement toute rumeur de vente. Des dénégations formulées... sous la présidence de Denis Kessler. Ô tempora, ô mores ?

En novembre dernier, François de Varenne, membre du comité exécutif, réfutait encore toute rupture : « Nous démentons les rumeurs de cession et n’avons engagé aucune négociation avec Fimalac [Ndlr : holding de Marc Ladreit de Lacharrière] ou d’autres parties. Notre investissement a une valeur stratégique à l’heure où le monde de l’édition se prépare à une recomposition totale dans les deux ou trois prochaines années, avec la cession annoncée d’Editis. »

Les choses auront rapidement changé : la banque d’affaires Gimar & Co aurait été mandatée pour trouver un acquéreur pour Humensis, selon l’Informé. Les garanties de pérennité données ont visiblement volé en éclat... Hélas, la banque n'a pas répondu aux sollicitations d'ActuaLitté.

Une histoire déjà écrite ?

La cession était déjà préssenti comme imminente, « sous un délai de 12 mois maximum », estimait récemment un libraire de la rive droite. Et d’ajouter : « La mort de Denis Kessler a fragilisé Humensis, malgré les déclarations de la DGA. Trois ans de durée de vie, quand celui qui a construit l'entité n’est plus là, c’est inimaginable. » Les dénégations en série de Scor n’avaient donc plus lieu d’être ? « La disparition du président met un terme à l’aventure éditoriale, de toute évidence. On comprend très bien que le barrage a cédé et qu' Humensis n’est plus une priorité », estime un banquier d’affaires.

Exit alors le bébé avec l'eau du bain ? Un interlocuteur informé analysait une revente d’Humensis « d’ici à deux, trois ans », comme un mauvais signal envoyé. Il développait : « Certes, on change quelque peu de paradigme, avec une approche probablement moins intellectuelle et plus comptable. Mais Humensis est un porte-étendard de qualité pour Scor. » Avant de nuancer : « Cette entente ne durera certainement pas indéfiniment. »

C’est le cas de le dire... D’ailleurs, le dossier Humensis ne serait pas si fondamental : pour preuve, le choix de Gimar & Co, banque d’affaires réputée, sollicitée pour un dossier plus marginal que stratégique. Les intentions du réassureur se borneraient à une « nécessité de mieux gérer les investissements », analyse un connaisseur.

L'avenir d'une vente

À présent, de nouvelles questions émergent, dont une : « Quel qu’il soit, l’acquéreur devra trancher sur l’avenir de Muriel Beyer », relève un éditeur. « La partie scolaire est susceptible d’intéresser certains. Les magazines, en revanche, sont des sources de pertes connues — comme autant de marottes pour Kessler. »

La directrice générale adjointe, dans une direction tripartite, Muriel Beyer, serait-elle remise en question ? « Son parcours est indéniablement parmi les plus intéressants de l’industrie », poursuit notre interlocuteur. « Toutefois, elle disposait de moyens financiers pour attirer des auteurs qui ne sont peut-être plus prioritaires pour Scor. »

Enfin, une cession implique la nécessité d’un acheteur intéressé. Le groupe Média Participations, qui détient des maisons d’édition telles que la Seuil, Fleurus, Dupuis ou encore Dargaud, a souvent été mentionné parmi les repreneurs potentiels.

Madrigall, la holding d'Antoine Gallimard, compterait peut-être un soutien de par ses liens avec l'un membre du conseil de surveillance de Humensis, Alain Flammarion. Autre possibilité, le retour de Fimalac, qui avait montré des « signes d’intérêt » dès 2021. « L’opération pourrait coûter potentiellement près de 50 millions € », indique un banquier à L’Informé. : Humensis vendu pour 50 millions €, plusieurs observateurs que nous avions sollicités fin 2022 n'y croyaient plus : « Voilà 18 mois, l’entreprise était valorisable autour de 50 millions €. Désormais, vaut-elle encore 20 millions € ? »

Contactés par ActuaLitté aucun des acteurs – Scor, Humensis pas plus que la banque d’affaires mandatée pour la cession – n'était disponible pour répondre à nos demandes.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)