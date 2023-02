Humensis : panier percé de l'édition ?

Au terme de l’année 2021, l’avenir d’Humensis - qui naît de la réunion de Belin et des Presses Universitaires de France en 2016 - devenait complexe à imaginer. Comptant plus de 4,2 millions € de pertes pour 41,4 millions € de chiffre d’affaires, l’entreprise faisait état de sa pire année depuis sa création.

Si la crise sanitaire et l’absence de réforme du programme scolaire viennent jouer sur les finances du groupe, les trous dans le panier sont multiples. Depuis plusieurs années maintenant, Scor (groupe de réassurance qui avait construit l’entité éditoriale) renouvelle son « soutien financier » à Humensis pour renflouer les caisses et éviter la liquidation judiciaire.

Un nouveau trio au directoire, annoncé en décembre dernier et réunissant Nicolas Bréon (président du directoire), Muriel Beyer et Guillaume Montégudet, a la charge de faire remonter la pente au groupe. Si l’absence de réformes des programmes scolaires ces deux dernières années peut en partie expliquer un chiffre d’affaires en berne, cela ne fait pas tout, puisque Belin Éducation reste rentable à l’heure actuelle.

Des essais et des hommes

D’après La Lettre A, le chiffre d’affaires des Éditions de l’Observatoire est, en revanche, en baisse constante depuis ces trois dernières années. Des résultats qui se dégradent et qui pèsent sur Humensis, dont elles sont la vitrine. Fondée en 2016, par l’éditrice Muriel Beyer sur une proposition de Denis Kessler, la maison était accompagnée par un bon nombre d’auteurs, dont de nombreuses personnalités politiques.

Surnommée la « prêtresse des livres politiques », l'éditrice amène en effet avec elle de grands noms comme Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Balladur ou encore Gérald Darmanin. Pour autant, cela ne suffit pas à convaincre les lecteurs, puisque l’éditeur n’a ainsi vendu que pour 5 millions € de livres en librairie en 2022, pour un chiffre d’affaires inférieur à celui de 2021.

Depuis 2019, les éditions de l’Observatoire restent ainsi sur la sellette accumulant 2,2 millions € de pertes d’exploitation en librairie, dont 1,5 million € en 2021. Trois années marquées par une absence de best-seller au catalogue de la marque... Et cela ne risque pas de s’améliorer, puisque l’Observatoire a vu partir sa signature la plus vendeuse, Nicolas Sarkozy. L'ancien président serait parti en quête d'un nouvel éditeur, avec un regard tourné vers le groupe d'édition de Vincent Bolloré, Vivendi (pour l'instant, et possiblement Lagardère Publishing bientôt).

L'éditorial mis à mal

Mais, plus surprenant encore, et malgré les nombreuses difficultés rencontrées par l’Observatoire, ce n’est pas cette maison qui génère le plus de pertes. Le magazine Pour l’éco et la filiale d'édition Premières Loges en seraient responsables.

Premières Loges, qui a rejoint Humensis en 2018, propose à la fois des ouvrages et des revues spécialisées sur l'opéra et la musique classique, dont, entre autres, L’avant-scène opéra, Pianiste et Classica.

Représentation voire mission idéologique de Denis Kessler, l’investissement dans ces deux sociétés est par ailleurs une des décisions de l'ancien vice-président du MEDEF. Malgré une nouvelle formule en novembre 2022 de Pour l'éco, cela n’aura pas suffi à combler le trou dans les finances d’Humensis. Selon La Lettre A, Humensis « accusait 3 millions d’euros de pertes nettes en 2021, après en avoir déjà perdu 3,4 millions en 2020 ».

Et il en va de même pour les chiffres de Premières Loges : « En 2021, son résultat net était déficitaire à hauteur de 820.000 euros pour seulement 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires. » Un résultat qui se calquait sur celui de l’année 2020. Présentés comme un investissement dans l’avenir, ces deux foyers de pertes tendent à fragiliser la santé déjà titubante du groupe.

Le réassureur Scor a été contacté par ActuaLitté mais n'a pour l'instant pas donné suite à nos demandes.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)